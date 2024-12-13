Erstellen Sie ein Release Notes Video: Begeistern Sie Ihre Kunden jetzt

Verwandeln Sie Ihre neuen Funktionen und Fehlerbehebungen in visuell ansprechende Videos für Kunden mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

486/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das sich an technische Nutzer und Entwickler richtet und kürzlich behobene Fehler sowie subtile Stiländerungen der Produktoberfläche detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen professionellen und informativen Ton mit einem ruhigen Voiceover beibehalten, wobei HeyGens Voiceover-Generierung genutzt wird, um komplexe Updates klar zu artikulieren, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit und Präzision in der technischen Kommunikation.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 30-Sekunden-Video für Marketingteams und potenzielle Neukunden, indem Sie Ihre Release Notes in ansprechende Marketingmaterialien verwandeln. Der visuelle Stil sollte freundlich und einladend sein, mit lebendigen Emojis und hellen Farben aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Dieses schnelle Update zielt darauf ab, Aufmerksamkeit zu erregen und Kunden über allgemeine Produktverbesserungen zu informieren, mit einer freundlichen Stimme, um die Beziehung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 90-Sekunden-Video für alle Stakeholder, externe Nutzer und interne Teams, um wirklich visuell ansprechende Release Notes zu liefern, die als Produktdokumentation dienen. Das Video sollte einen detaillierten und illustrativen visuellen Stil annehmen, wobei effektiv Screenshots und On-Screen-Text verwendet werden, um Updates zu erklären. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen klar zu präsentieren, und stellen Sie durch die Nutzung der Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis sicher, dass das Video auf allen Plattformen optimal angezeigt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert die Erstellung eines Release Notes Videos

Informieren Sie Ihre Kunden schnell über neue Funktionen und Verbesserungen mit visuell ansprechenden Video-Release-Notes unter Verwendung von HeyGens AI-Funktionen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten Videovorlage aus HeyGens umfangreicher Bibliothek, die speziell für die Erstellung visuell ansprechender Release Notes entwickelt wurde.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Release Notes Inhalte hinzu
Fügen Sie Ihr Release Notes Skript ein, das neue Funktionen und Verbesserungen hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Update zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen
Integrieren Sie Screenshots Ihres Produkts, relevante Marketingmaterialien und Emojis, um Ihre Release Notes visuell ansprechend zu gestalten. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek für zusätzliche Stock-Elemente.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, verwenden Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis, um Ihr professionelles Release Notes Video herunterzuladen, bereit zur Weitergabe an Kunden und Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Produktion von Video-Release-Notes

.

Erstellen Sie schnell und effizient professionelle, wirkungsvolle Video-Release-Notes mit AI, sparen Sie Zeit und kommunizieren Sie Updates effektiv.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Release Notes Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Release Notes Videos, indem es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte aus Text zu generieren. Nutzen Sie AI-Avatare und reichhaltige Medien, um schnell professionelle Produktupdates zu erstellen, die neue Funktionen und Stiländerungen für Ihre Kunden hervorheben.

Welche Funktionen machen HeyGens Release Notes visuell ansprechend?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, visuell ansprechende Release Notes durch anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und die Integration von Screenshots und Emojis zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte Updates effektiv an Ihre Kunden kommunizieren.

Kann HeyGen bei der konsistenten Markenbildung für Produktdokumentationen helfen?

Ja, HeyGen unterstützt die konsistente Markenbildung für Ihre Produktdokumentationen und Marketingmaterialien. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben anwenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Release Notes Videos mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Bietet HeyGen Vorlagen für verschiedene Arten von Release Notes?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen, die es einfach machen, ein Release Notes Video für verschiedene Updates zu erstellen, von neuen Funktionen bis hin zu behobenen Fehlern. Diese Vorlagen vereinfachen die Erstellung von hochwertigen Videoinhalten für Ihr Produkt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo