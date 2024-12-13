Erstellen Sie ein Anbieter-Trainingsvideo, das begeistert

Erstellen Sie schnell professionelle Anbieter-Trainingsvideos mit AI-Avataren, die Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie müssen schnell Schulungsvideos erstellen, um das Klinikpersonal über neue Compliance-Vorschriften zu informieren. Entwerfen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das einen ansprechenden, leicht animierten visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm verwendet. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen und generieren Sie schnell Inhalte mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.
Beispiel-Prompt 2
Stärken Sie Ihr Empfangspersonal mit einem klaren 30-Sekunden-Patientenkommunikationsvideo, das sich auf bewährte Praktiken für einen freundlichen, zugänglichen und direkten Ton konzentriert. Dieses Video, erstellt von einem effizienten Trainingsvideomacher, sollte HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit nutzen und relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
Beispiel-Prompt 3
Ein entscheidendes 90-Sekunden-Trainingsvideo wird für neu eingestellte medizinische Anbieter benötigt, um sie in wesentliche Krankenhausprotokolle und allgemeine Verfahren einzuführen. Präsentiert mit einem umfassenden, aber prägnanten visuellen Stil und einem beruhigenden Audioton. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung für professionelle Erzählungen und stellen Sie sicher, dass es durch Größenanpassung & Exporte leicht an verschiedene Plattformen anpassbar ist, um den Bedarf an exzellenten Trainingsvideovorlagen zu erfüllen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Anbieter-Trainingsvideo erstellt

Verwandeln Sie komplexe Informationen in klare, ansprechende Anbieter-Trainingsvideos mit HeyGens intuitiver AI-Plattform, um effektive Lernergebnisse zu gewährleisten.

Step 1
Wählen Sie eine Trainingsvorlage
Beginnen Sie Ihr Anbieter-Trainingsvideo, indem Sie aus einer Reihe professioneller Trainingsvideovorlagen wählen, die eine solide Grundlage für Ihre Inhalte bieten.
Step 2
Generieren Sie Ihre Inhalte mit AI
Fügen Sie Ihr Trainingsinhalts-Skript ein und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken und ansprechende AI-Videos zu erstellen.
Step 3
Anwenden von Branding und Verfeinern
Passen Sie Ihr Anbieter-Trainingsvideo mit dem spezifischen Logo und den Farben Ihrer Marke an, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten und die Videobearbeitung zu vereinfachen.
Step 4
Exportieren und Verteilen Ihres Videos
Finalisieren Sie Ihr Anbieter-Trainingsvideo, indem Sie Größenanpassung & Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass es für jede Plattform oder jedes Publikum bereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensrate bei Schulungen

Nutzen Sie AI-gestützte Videofunktionen, um fesselnde Trainingsvideos zu produzieren, die das Engagement der Lernenden und die Wissensbehaltung erheblich verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Trainingsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Trainingsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen übernimmt die Animation und Voiceover-Generierung, was den Video-Editing-Prozess erheblich vereinfacht.

Bietet HeyGen Vorlagen für verschiedene Arten von Trainingsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von einsatzbereiten Trainingsvideovorlagen und Szenen, ideal für Mitarbeiterschulungen, Onboarding-Videos und Produktschulungen. Diese Vorlagen vereinfachen den Storyboard-Prozess und ermöglichen es Ihnen, mühelos professionelle Videos zu erstellen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es bei der Erstellung von Trainingsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Sie können auch verschiedene AI-Avatare und Voiceover-Optionen nutzen, um Ihre Inhalte wirklich einzigartig und ansprechend zu gestalten.

Kann HeyGen beim Hinzufügen von Voiceover und Untertiteln zu meinen Trainingsinhalten helfen?

Absolut, HeyGen macht es einfach, natürlich klingende Voiceovers aus Text für Ihre Trainingsvideos zu generieren. Darüber hinaus bietet die Plattform automatische Untertitel und Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und professionell sind.

