Erstellen Sie ein Werbevideo mit AI in Minuten

Gestalten Sie ansprechende Werbevideos für soziale Medien und Marketingkampagnen, indem Sie AI-Avatare nutzen, um das Kundenengagement zu steigern.

384/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für technikaffine Unternehmer, die ihre digitalen Dienstleistungen präsentieren möchten. Das Video sollte eine saubere, moderne Ästhetik mit informativem Bildschirmtext und einer professionellen Sprachübertragung aufweisen, die einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden kann, um komplexe Ideen einfach zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine fesselnde 60-sekündige Social-Media-Anzeige, die das Kundenengagement für Marketingmanager steigern soll. Der visuelle und akustische Stil sollte erzählerisch und emotional ansprechend sein, indem diverse Nutzererfahrungen dargestellt werden, die mit HeyGens AI-Avataren und animierten Textüberlagerungen effektiv zum Leben erweckt werden, um Testimonials oder wichtige Vorteile zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine schnelle, 30-sekündige wirkungsvolle Videoanzeige für Einzelhandelsunternehmen, die zeitlich begrenzte Verkäufe und Sonderangebote ankündigt. Der visuelle Stil sollte reich an kräftigen Grafiken und energetischer Musik sein, Produkte mit klaren Handlungsaufforderungen hervorheben und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell beeindruckende visuelle Inhalte zu finden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Werbevideo erstellt

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos, die Engagement und Konversionen mit unserer intuitiven AI-gestützten Plattform fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek, die speziell für Ihre Werbevideoinhalte entwickelt wurde. Dies bildet die Grundlage für Ihre überzeugende Videoanzeige.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar und geben Sie Ihr Skript ein, um sofort eine Sprachübertragung zu generieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit realistischen Stimmen und ansprechenden visuellen Präsentatoren, ohne filmen zu müssen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Inhalte an
Personalisieren Sie Ihr Werbevideo, indem Sie das Logo, die Farben und andere Branding-Kontrollen Ihrer Marke hinzufügen. Verbessern Sie Ihre visuellen Inhalte mit benutzerdefinierten Grafiken oder wählen Sie aus unserer Medienbibliothek, um perfekt zu Ihrer Kampagne zu passen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und es dann in hoher Qualität exportieren. Veröffentlichen Sie Ihre polierten Videoanzeigen nahtlos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen, um Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Gestalten Sie wirkungsvolle AI-Videos, die positive Kundenerfahrungen hervorheben, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Ihre Angebote effektiv zu bewerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein kreatives Werbevideo zu erstellen, das heraussticht?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Werbevideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek professioneller Vorlagen. Sie können problemlos animierten Text, Grafiken und Hintergrundmusik einfügen, um Ihre Videoanzeigen visuell ansprechend und einzigartig zu gestalten.

Nutzt HeyGen AI, um die Erstellung von Werbevideos zu optimieren?

Ja, HeyGen nutzt modernste AI, um Ihren Promo-Video-Maker-Prozess zu optimieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Text in Video mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln und hochwertige Sprachübertragungen zu generieren, was die Produktionszeit für Ihre Marketingkampagnen erheblich verkürzt.

Kann ich Branding-Elemente für meine Videoanzeigen mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGens Online-Editor bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre Werbevideoanzeigen zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenbotschaft in all Ihren Kundenengagement-Bemühungen.

Welche Formate und Funktionen bietet HeyGen für das Teilen von Werbevideos in sozialen Medien?

HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen, was es perfekt macht, um Ihre Werbevideos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen zu teilen. Sie können auch problemlos Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen oder Clips bearbeiten, um Inhalte für maximales Kundenengagement zu optimieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo