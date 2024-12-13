Erstellen Sie ein Werbevideo mit AI in Minuten
Gestalten Sie ansprechende Werbevideos für soziale Medien und Marketingkampagnen, indem Sie AI-Avatare nutzen, um das Kundenengagement zu steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für technikaffine Unternehmer, die ihre digitalen Dienstleistungen präsentieren möchten. Das Video sollte eine saubere, moderne Ästhetik mit informativem Bildschirmtext und einer professionellen Sprachübertragung aufweisen, die einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden kann, um komplexe Ideen einfach zu vermitteln.
Produzieren Sie eine fesselnde 60-sekündige Social-Media-Anzeige, die das Kundenengagement für Marketingmanager steigern soll. Der visuelle und akustische Stil sollte erzählerisch und emotional ansprechend sein, indem diverse Nutzererfahrungen dargestellt werden, die mit HeyGens AI-Avataren und animierten Textüberlagerungen effektiv zum Leben erweckt werden, um Testimonials oder wichtige Vorteile zu vermitteln.
Gestalten Sie eine schnelle, 30-sekündige wirkungsvolle Videoanzeige für Einzelhandelsunternehmen, die zeitlich begrenzte Verkäufe und Sonderangebote ankündigt. Der visuelle Stil sollte reich an kräftigen Grafiken und energetischer Musik sein, Produkte mit klaren Handlungsaufforderungen hervorheben und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell beeindruckende visuelle Inhalte zu finden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell fesselnde Werbevideos, die hohe Leistung und starkes Engagement für Ihre Kampagnen liefern.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie mühelos dynamische und ansprechende Videoinhalte für verschiedene soziale Medienplattformen und verbessern Sie Ihre Online-Präsenz.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ein kreatives Werbevideo zu erstellen, das heraussticht?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Werbevideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek professioneller Vorlagen. Sie können problemlos animierten Text, Grafiken und Hintergrundmusik einfügen, um Ihre Videoanzeigen visuell ansprechend und einzigartig zu gestalten.
Nutzt HeyGen AI, um die Erstellung von Werbevideos zu optimieren?
Ja, HeyGen nutzt modernste AI, um Ihren Promo-Video-Maker-Prozess zu optimieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Text in Video mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln und hochwertige Sprachübertragungen zu generieren, was die Produktionszeit für Ihre Marketingkampagnen erheblich verkürzt.
Kann ich Branding-Elemente für meine Videoanzeigen mit HeyGen anpassen?
Absolut. HeyGens Online-Editor bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre Werbevideoanzeigen zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenbotschaft in all Ihren Kundenengagement-Bemühungen.
Welche Formate und Funktionen bietet HeyGen für das Teilen von Werbevideos in sozialen Medien?
HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen, was es perfekt macht, um Ihre Werbevideos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen zu teilen. Sie können auch problemlos Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen oder Clips bearbeiten, um Inhalte für maximales Kundenengagement zu optimieren.