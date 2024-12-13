Erstellen Sie ein Promo-Video mit AI in Minuten
Starten Sie effektive Marketingkampagnen, indem Sie mühelos Werbevideos mit unseren umfangreichen Vorlagen & Szenen erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Tech-Startups und Produktmanager richtet, um eine neue Funktion vorzustellen. Der Ton sollte informativ, aber ansprechend sein, mit klaren, professionellen animierten Visuals, die komplexe Konzepte erklären. Eine klare, artikulierte Erzählung, die über HeyGens "Voiceover-Generierung" erstellt wird, unterstützt von On-Screen-Text aus der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, wird die Zuschauer durch die wichtigsten Vorteile dieses neuen Produkts führen. Die Audio sollte subtil inspirierend sein und die visuelle Klarheit ergänzen.
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Marketingagenturen und Content-Ersteller, die eine neue Marketingkampagne starten möchten. Dieses Video wird von professionellen "AI-Avataren" präsentiert, die wichtige Statistiken und einen Handlungsaufruf nahtlos mit relevantem Stockmaterial aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" integrieren. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und geschäftlich sein, wobei verschiedene AI-Avatare verwendet werden, um einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne dass Live-Schauspieler benötigt werden. Der Ton besteht aus der klaren Stimme des Avatars und einem motivierenden Unternehmensmusikstück, das die Zuschauer dazu ermutigt, mühelos Videos zu erstellen.
Entwickeln Sie ein prägnantes 20-sekündiges Werbevideo, das auf Veranstalter und Dienstleister zugeschnitten ist, die ein bevorstehendes Event oder ein schnelles Serviceangebot hervorheben möchten. Der visuelle Stil wird schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit energetischer Musik und fettem, animiertem Text. Um Zugänglichkeit und breite Reichweite zu gewährleisten, fügen Sie klare "Untertitel" im gesamten Video hinzu. Das Video sollte schnell Event-Highlights oder Servicevorteile präsentieren, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", was es zu einem idealen Werbevideo macht, das sofort Aufmerksamkeit erregt durch einen benutzerfreundlichen Online-Editor.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell kraftvolle, ansprechende Werbevideos und Anzeigen mit AI, um Ihre Marketingkampagnen zu verstärken und effektiv ein breiteres Publikum zu erreichen.
Ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie mühelos dynamische und fesselnde Social-Media-Videos und Kurzclips, um Ihre Online-Präsenz zu verbessern und Ihr Zielpublikum zu begeistern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann ich schnell ein Promo-Video mit HeyGen erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mühelos mit AI-gestützten Tools und einer Vielzahl professioneller Vorlagen zu erstellen. Wählen Sie einfach eine Vorlage, fügen Sie Ihre Inhalte hinzu und lassen Sie HeyGen Ihr ansprechendes Werbevideo generieren. Dieser optimierte Prozess ist perfekt für Marketingkampagnen.
Bietet HeyGen AI-gestützte Tools zur Videobearbeitung an?
Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche AI-gestützte Tools wie Text-zu-Video-Generierung und realistische Voiceovers, um Ihren Erstellungsprozess zu vereinfachen. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor macht die Produktion hochwertiger Inhalte für verschiedene Marketingkampagnen einfach.
Welche kreativen Optionen gibt es für AI-Visuals in HeyGen?
HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-Avataren und anpassbaren Elementen, um Ihre AI-Visuals zu verbessern und personalisierte, professionelle Produktvideos zu erstellen. Sie können auch Branding-Kontrollen nutzen, um ein konsistentes Erscheinungsbild in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.
Kann HeyGen bei der Erstellung von Videos für soziale Medien und darüber hinaus helfen?
Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Promo-Video-Maker, der für verschiedene Bedürfnisse geeignet ist, einschließlich überzeugender Erklärvideos und ansprechender Social-Media-Inhalte. Sie können leicht Untertitel hinzufügen und Seitenverhältnisse anpassen, um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten.