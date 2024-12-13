Erstellen Sie ein Produkt-Walkthrough-Video in Minuten

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen 90-sekündigen Leitfaden für die Erstellung von Produkt-Demo-Videos für Kleinunternehmer, der zeigt, wie einfach sie mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen überzeugende Inhalte erstellen können, präsentiert in einem modernen und praktischen Design.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine umfassende 2-minütige Serie von Produkt-Demo-Videos für ein internationales Publikum, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten, indem Sie HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktion integrieren, geliefert in einem informativen und global inklusiven visuellen und audiovisuellen Stil.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, um ein Produkt-Walkthrough-Video für vielbeschäftigte Vermarkter zu erstellen, das dynamische Visuals und einen innovativen Ansatz nutzt, verstärkt durch HeyGens realistische AI-Avatare, um die Kernwertversprechen schnell in einer überzeugenden, hochmodernen Weise zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung eines Produkt-Walkthrough-Videos funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende Produkt-Walkthrough-Videos, die die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts in professioneller Qualität präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten "Video-Vorlagen" auswählen oder Ihre eigenen Medien hochladen, um Ihr "Produkt-Demo-Video" von Grund auf zu erstellen. Unsere "Vorlagen & Szenen" bieten einen perfekten Ausgangspunkt.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Produktmaterial hinzu
Laden Sie Ihre vorhandenen "Produkt-Demo-Videos" hoch oder nehmen Sie neues Material auf, um die Funktionen Ihres Produkts hervorzuheben. Nutzen Sie unsere "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um Ihr Walkthrough mit relevanten Visuals und Animationen zu bereichern.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit Ihres Videos mit professionellen "AI-Voiceovers" für die Erzählung. Stellen Sie die Zugänglichkeit und breite Reichweite sicher, indem Sie unsere "Voiceover-Generierung" verwenden, um natürlich klingendes Audio hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr "Produkt-Walkthrough-Video" fertig ist, verwenden Sie unsere Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für Plattformen wie "YouTube" und andere soziale Medien zu optimieren und maximale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Produkt-Werbevideos

.

Gestalten Sie überzeugende Produkt-Demonstrationsanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Konversionen fördern, indem Sie den Wert Ihres Produkts effektiv präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produkt-Demo-Videos mit fortschrittlichen Audiofunktionen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige AI-Voiceovers für Ihre Produkt-Demo-Videos zu generieren, um eine klare und professionelle Erzählung sicherzustellen. Zusätzlich können Sie automatisch Untertitel mit HeyGen hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu verbessern.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung professioneller Produkt-Walkthrough-Videos?

HeyGen fungiert als umfassender Produkt-Demo-Video-Maker und bietet einen robusten Bildschirm- und Kamerarekorder, um Ihr Produkt in Aktion festzuhalten. Sie können auch Ihre Brand-Kit-Elemente anwenden, um eine konsistente professionelle Markenpräsenz in Ihrem Produkt-Walkthrough-Video zu gewährleisten.

Kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Produkt-Demo-Videos zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Video-Vorlagen, die die Erstellung ansprechender Produkt-Demo-Videos beschleunigen. Sie können diese Vorlagen einfach anpassen und Animationen einfügen, um wichtige Funktionen effektiv hervorzuheben.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung eines Produkt-Walkthrough-Videos aus einem Skript?

HeyGen vereinfacht die Erstellung eines Produkt-Walkthrough-Videos, indem es Ihr Skript direkt in ein Video umwandelt, das realistische AI-Avatare verwendet. Diese leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, kombiniert mit Branding-Kontrollen, stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.

