Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges E-Commerce-Produktvideo für Online-Shopper und modebewusste Personen, das eine neue Linie nachhaltiger Kleidung hervorhebt. Das Video sollte eine helle, lifestyle-orientierte visuelle Ästhetik mit natürlichem Licht und diversen Models annehmen, untermalt von einem sanften, einladenden Indie-Pop-Hintergrundtrack. Verstärken Sie die Erzählung mit HeyGens Voiceover-Generierung, um die einzigartigen Vorteile und die ethische Beschaffung des Produkts zu artikulieren und ein aspirierendes Gefühl zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges How-to-Video für vielbeschäftigte Fachleute und Kleinunternehmer, das die Kernfunktionen unserer neuen Projektmanagement-Software erklärt. Der visuelle Ansatz sollte klar, instruktiv und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren grafischen Overlays, begleitet von einer freundlichen, autoritativen Stimme, die den Zuschauer leitet. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie präzise Untertitel/Untertitel hinzufügen, die von HeyGen generiert werden, um komplexe Funktionen für ein vielfältiges Publikum leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Anzeige für ein trendiges Schönheitsprodukt vor, die kreative Vermarkter und Social-Media-Manager ansprechen soll, die nach schneller Interaktion suchen. Dieses AI-generierte Produktvideo benötigt einen schnellen, aufmerksamkeitsstarken visuellen Stil mit lebendigen Farben und schnellen Schnitten, begleitet von energetischen Soundeffekten und einem eingängigen, zeitgenössischen Musiktrack. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, um schnell ein wirkungsvolles und teilbares Content-Stück zu erstellen, das die sofortige Anziehungskraft des Produkts hervorhebt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Produktvideo erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle Produktvideos mit AI. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihre Angebote mit fesselndem, hochwertigem Inhalt zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie die Erstellung Ihres Produktvideos, indem Sie eine professionelle Videovorlage auswählen oder Ihr Skript einfügen, um sofort AI-generierte Produktvideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Voiceover
Erwecken Sie Ihr Produkt zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und ein natürlich klingendes AI-Voiceover für Ihr Skript generieren.
3
Step 3
Fügen Sie Medien und Markenelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Produktvideo mit hochwertigen Stock-Medien aus der Bibliothek und passen Sie es mit dem Drag-and-Drop-Editor an, um Ihre Marke widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Produktvideo
Überprüfen Sie Ihr Produktvideo, fügen Sie automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie es in hoher Auflösung, bereit zur Präsentation Ihrer Produkte auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Produktwirkung mit Erfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, die die realen Vorteile Ihres Produkts effektiv demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein überzeugendes Produktvideo zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige AI-generierte Produktvideos zu erstellen, indem leistungsstarke AI-Avatare und eine Vielzahl von Videovorlagen genutzt werden. Dieser robuste Produktvideo-Maker erlaubt eine schnelle und kreative Produktion.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung meines Produkt-Demo-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen zur Anpassung Ihres Produkt-Demo-Videos, einschließlich eines Drag-and-Drop-Editors, Stock-Medien und visueller Effekte. Sie können auch Ihr Markenkit anwenden, um eine konsistente Markenpräsenz in Ihren Videos zu gewährleisten.

Kann ich schnell ein Produktvideo mit AI-Voiceover und Untertiteln erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von AI-generierten Produktvideos, indem integrierte AI-Voiceover-Funktionen und automatische Untertitel angeboten werden. Dies ermöglicht einen nahtlosen Workflow für effiziente Inhaltserstellung und globale Reichweite.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare Produktvideos?

HeyGens realistische AI-Avatare fungieren als fesselnde AI-Darsteller, um Ihre Produkte professionell zu präsentieren und jedem Produktvideo eine dynamische und menschliche Note zu verleihen. Sie bieten eine vielseitige und skalierbare Lösung, um ein Produktvideo hervorzuheben.

