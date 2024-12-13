HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen innerhalb seiner Videomarketing-Tools, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Medien einfach zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Produktvideo, sei es für Werbezwecke oder Tutorial-Videos, perfekt die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegelt.