Erstellen Sie ein Produktupdate-Video: Einfache & Ansprechende Ankündigungen

Kündigen Sie neue Funktionen mit fesselnden Produktvideos an. Erstellen Sie professionelle Updates sofort mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen.

497/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für potenzielle neue Nutzer, insbesondere kleine Unternehmen, erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktdemo, das den intuitiven 'Einfachen Drag-and-Drop-Editor' zeigt. Der gewünschte ästhetische Stil ist ein sauberer, moderner, instruktiver visueller Stil, begleitet von einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Sie können diese Stimme mühelos direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generieren, um die Kernfunktionen Schritt für Schritt zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Enthüllen Sie unsere neueste Integration mit einem prägnanten 30-sekündigen Feature-Ankündigungsvideo, das für Entwickler und Power-User maßgeschneidert ist. Dieses Stück erfordert dynamische, technikorientierte Visuals und ein lebhaftes Tempo, das die unvergleichliche Geschwindigkeit und Effizienz des Tools hervorhebt. Um maximale Reichweite und Klarheit zu gewährleisten, nutzen Sie HeyGens Untertitel/Caption-Funktion für die automatische Untertitelgenerierung, um zu veranschaulichen, wie diese fortschrittlichen AI-Video-Tools ihren Entwicklungsprozess transformieren werden.
Beispiel-Prompt 3
Zielgerichtet auf Marketingfachleute, konzipieren Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Werbevideo, das den ganzheitlichen Wert und die einzigartigen Verkaufsargumente unserer Plattform artikuliert. Stellen Sie sich einen polierten, filmischen visuellen Stil vor, verstärkt durch eine professionelle Stimme, um Glaubwürdigkeit und Wirkung zu fördern. Verstärken Sie Ihre visuelle Erzählung, indem Sie auf HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreifen, um hochwertige ergänzende Visuals zu finden, die die Kraft unserer Videomarketing-Tools eindrucksvoll unterstreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert die Erstellung eines Produktupdate-Videos

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produktupdate-Videos, um neue Funktionen und Verbesserungen mit HeyGens intuitiver Plattform zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus professionellen "Videovorlagen" oder beginnen Sie mit einem Skript für HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um die Grundlage für Ihr Update zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Produktdetails und Visuals hinzu
Integrieren Sie Ihre neuen Funktionen durch "Bildschirmaufnahmen" oder indem Sie Produktdemos aus Ihrer Medienbibliothek hochladen.
3
Step 3
Integrieren Sie AI- und Markenelemente
Personalisieren Sie Ihre Botschaft mit "AI-Avataren", um Ihr Update zu präsentieren und Ihre "Produktupdate-Videos" ansprechender und professioneller zu gestalten.
4
Step 4
Verfeinern und Teilen Sie Ihr Video
Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie "Untertitel/Caption" hinzufügen, um eine breitere Reichweite zu erzielen, und exportieren Sie dann Ihr finales "Funktionsankündigungsvideo" zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Funktions-Tutorial-Videos erstellen

.

Entwickeln Sie klare, ansprechende Tutorial-Videos für neue Funktionen, um das Benutzerverständnis zu verbessern und eine reibungslose Einführung von Produktupdates zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Produktvideos für mein Unternehmen zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Tools und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor, um Sie als Produktvideomacher zu unterstützen. Sie können schnell ansprechende Produktvideos erstellen, einschließlich Funktionsankündigungsvideos oder Produktdemos, indem Sie anpassbare Videovorlagen und AI-Avatare verwenden, alles ohne komplexe Videobearbeitung.

Welche Arten von Videovorlagen sind für Produktankündigungen auf HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Produktupdate-Videos, neue Funktionsankündigungen und Produktdemos entwickelt wurden. Diese Vorlagen vereinfachen den Erstellungsprozess und ermöglichen es Ihnen, schnell hochwertige Inhalte im einzigartigen Stil Ihrer Marke zu produzieren.

Kann HeyGen ein Produktupdate-Video direkt aus meinem Skript generieren?

Absolut, HeyGen macht es mühelos, ein Produktupdate-Video oder ein beliebiges Werbevideo direkt aus Ihrem Skript zu erstellen. Unsere AI-Video-Tools ermöglichen es Ihnen, Text in dynamische Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers zu verwandeln, sodass Ihre Botschaft klar und ansprechend übermittelt wird.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Produktvideos mit meiner Markenidentität übereinstimmen, wenn ich HeyGen verwende?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen innerhalb seiner Videomarketing-Tools, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Medien einfach zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Produktvideo, sei es für Werbezwecke oder Tutorial-Videos, perfekt die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegelt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo