Erstellen Sie ein Produktupdate-Video: Einfache & Ansprechende Ankündigungen
Kündigen Sie neue Funktionen mit fesselnden Produktvideos an. Erstellen Sie professionelle Updates sofort mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für potenzielle neue Nutzer, insbesondere kleine Unternehmen, erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktdemo, das den intuitiven 'Einfachen Drag-and-Drop-Editor' zeigt. Der gewünschte ästhetische Stil ist ein sauberer, moderner, instruktiver visueller Stil, begleitet von einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Sie können diese Stimme mühelos direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generieren, um die Kernfunktionen Schritt für Schritt zu erklären.
Enthüllen Sie unsere neueste Integration mit einem prägnanten 30-sekündigen Feature-Ankündigungsvideo, das für Entwickler und Power-User maßgeschneidert ist. Dieses Stück erfordert dynamische, technikorientierte Visuals und ein lebhaftes Tempo, das die unvergleichliche Geschwindigkeit und Effizienz des Tools hervorhebt. Um maximale Reichweite und Klarheit zu gewährleisten, nutzen Sie HeyGens Untertitel/Caption-Funktion für die automatische Untertitelgenerierung, um zu veranschaulichen, wie diese fortschrittlichen AI-Video-Tools ihren Entwicklungsprozess transformieren werden.
Zielgerichtet auf Marketingfachleute, konzipieren Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Werbevideo, das den ganzheitlichen Wert und die einzigartigen Verkaufsargumente unserer Plattform artikuliert. Stellen Sie sich einen polierten, filmischen visuellen Stil vor, verstärkt durch eine professionelle Stimme, um Glaubwürdigkeit und Wirkung zu fördern. Verstärken Sie Ihre visuelle Erzählung, indem Sie auf HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreifen, um hochwertige ergänzende Visuals zu finden, die die Kraft unserer Videomarketing-Tools eindrucksvoll unterstreichen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Produktupdates starten.
Erstellen Sie schnell leistungsstarke Werbevideos, um neue Funktionen und Produktupdates anzukündigen und sofortiges Kundenengagement zu fördern.
Produktneuigkeiten in sozialen Medien teilen.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos und Clips für soziale Medien, um neue Funktionen hervorzuheben und Ihr Publikum informiert und begeistert zu halten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Produktvideos für mein Unternehmen zu erstellen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Tools und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor, um Sie als Produktvideomacher zu unterstützen. Sie können schnell ansprechende Produktvideos erstellen, einschließlich Funktionsankündigungsvideos oder Produktdemos, indem Sie anpassbare Videovorlagen und AI-Avatare verwenden, alles ohne komplexe Videobearbeitung.
Welche Arten von Videovorlagen sind für Produktankündigungen auf HeyGen verfügbar?
HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Produktupdate-Videos, neue Funktionsankündigungen und Produktdemos entwickelt wurden. Diese Vorlagen vereinfachen den Erstellungsprozess und ermöglichen es Ihnen, schnell hochwertige Inhalte im einzigartigen Stil Ihrer Marke zu produzieren.
Kann HeyGen ein Produktupdate-Video direkt aus meinem Skript generieren?
Absolut, HeyGen macht es mühelos, ein Produktupdate-Video oder ein beliebiges Werbevideo direkt aus Ihrem Skript zu erstellen. Unsere AI-Video-Tools ermöglichen es Ihnen, Text in dynamische Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers zu verwandeln, sodass Ihre Botschaft klar und ansprechend übermittelt wird.
Wie kann ich sicherstellen, dass meine Produktvideos mit meiner Markenidentität übereinstimmen, wenn ich HeyGen verwende?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen innerhalb seiner Videomarketing-Tools, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Medien einfach zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Produktvideo, sei es für Werbezwecke oder Tutorial-Videos, perfekt die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegelt.