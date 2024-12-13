Erstellen Sie mühelos ein Produktanzeigevideo mit AI
Erstellen Sie in wenigen Minuten hochkonvertierende Videoanzeigen mit unserem AI Video Ad Maker mit leistungsstarken Vorlagen und Szenen. Steigern Sie den Umsatz und verbessern Sie Ihren ROAS.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie eine authentische 45-sekündige AI UGC Videoanzeige, die sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Marken richtet und zeigt, wie sie mühelos ihre Markenbotschaft anpassen können. Das Video sollte einen freundlichen, benutzergenerierten Content-Stil haben und das Produkt in einem nachvollziehbaren, alltäglichen Kontext zeigen, begleitet von einem warmen und überzeugenden Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten erstellt wurde. Diese Anzeige sollte Kreativität inspirieren und die Einfachheit der Personalisierung von Markenkommunikation hervorheben.
Gestalten Sie eine informative 60-sekündige Videoanzeige, ideal für internationale Vermarkter, die ihre Reichweite global erweitern möchten, um eine neue Softwarefunktion vorzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und Elemente aus einer polierten Videovorlage integrieren, während das Audio einen selbstbewussten Erzähler bietet, der die Vorteile erklärt. Entscheidend ist, dass das Video HeyGens Untertitel/Captions nutzt, um die Botschaft effektiv in mehreren Sprachen zu lokalisieren und sie für ein vielfältiges globales Publikum zugänglich und ansprechend zu machen.
Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige Videoanzeige, die sich an Social-Media-Nutzer und Impulskäufer richtet und darauf abzielt, sofort Aufmerksamkeit für ein trendiges neues Gadget zu erregen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell auffällig sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Farben, die umfangreich ansprechende visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen. Die Audio sollte lebhafte, eingängige Musik und minimalen, wirkungsvollen Text auf dem Bildschirm enthalten, um einen energiegeladenen, unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen, der sofortiges Interesse an Produktanzeigen weckt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Produktanzeigen.
Erstellen Sie schnell leistungsstarke Produktanzeigevideos mit AI, um Konversionen zu steigern und Ihren Return on Ad Spend zu maximieren.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Anzeigeninhalte.
Entwickeln Sie fesselnde kurze Videoanzeigen und Clips, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind, um die Reichweite Ihres Produkts zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ein überzeugendes Produktanzeigevideo zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ein Produktanzeigevideo mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen zu erstellen. Sie können mühelos die Assets Ihrer Marke integrieren und ansprechende Inhalte mit professionellen Animationen und Musik erstellen.
Kann ich mit HeyGen AI UGC-Videoinhalte erstellen?
Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI UGC-Videoinhalte zu generieren, die perfekt für Social-Media-Kampagnen geeignet sind. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu übermitteln und einen authentischen Touch zu verleihen, der bei Ihrem Publikum Anklang findet.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung der Videoanzeigen Ihrer Marke?
HeyGen bietet umfangreiche Tools zur Anpassung der Videoanzeigen Ihrer Marke, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie haben auch Zugriff auf eine Medienbibliothek mit kostenlosen Stockfotos und Grafiken, um Ihre einzigartigen Kreationen zu verbessern.
Unterstützt HeyGen die Lokalisierung von Videoanzeigen für verschiedene Zielgruppen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoanzeigen in jeder Sprache mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung und Untertiteln zu lokalisieren. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Botschaft effektiv ein vielfältiges globales Publikum erreicht und maximale Wirkung erzielt.