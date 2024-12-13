Erstellen Sie mühelos ansprechende Beschaffungstutorial-Videos

Verwandeln Sie komplexe Beschaffungsprozesse in ansprechende Schulungen mit professionellen AI-Avataren für effektives Lernen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in Beschaffungsabteilungen, das sie durch die erste Einrichtung und grundlegende Nutzung der neuen Beschaffungssoftware führt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und schrittweise sein, wobei ein professioneller AI-Avatar von HeyGen verwendet wird, um Aktionen zu demonstrieren und die Lernkurve zu vereinfachen, basierend auf gebrauchsfertigen Vorlagen und Szenen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Beschulungsvideo für Beschaffungsanalysten und Entscheidungsträger, das sich auf wichtige Leistungsindikatoren konzentriert und animierte Datenvisualisierungen präsentiert. Der visuelle Stil muss dynamisch und datengetrieben sein, unterstützt von einer professionellen Erzählung und ergänzt durch HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges umfassendes Beschaffungstutorial-Video für alle Mitarbeiter, die am Einkauf beteiligt sind, und skizzieren Sie wichtige Compliance-Updates und neue Richtlinienänderungen. Der visuelle und akustische Stil sollte prägnant und autoritativ sein, um klare Informationen effizient durch HeyGens robuste Voiceover-Generierung zu liefern und eine genaue und konsistente Botschaft zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Beschaffungstutorial-Video erstellt

Erstellen Sie ansprechende, professionelle Beschulungsvideos mit AI. Vereinfachen Sie komplexe Prozesse und liefern Sie klare, wirkungsvolle Tutorials effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Skripts für ein Beschaffungstutorial-Video. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um Ihren Text zu transformieren, und wählen Sie einen professionellen AI-Avatar, um Ihre Inhalte ansprechend zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und passen Sie das Branding an
Bereichern Sie Ihr Video mit überzeugenden visuellen Elementen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen sowie die Medienbibliothek, um relevante Grafiken und Aufnahmen hinzuzufügen. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihr ansprechendes Schulungsmaterial zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und verbessern Sie die Zugänglichkeit
Erwecken Sie Ihr Skript mit klarer Erzählung zum Leben, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen. Für eine größere Reichweite und Zugänglichkeit fügen Sie einfach Untertitel hinzu und erwägen Sie mehrsprachige Voiceovers, um Ihre Beschulungsvideos weltweit ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Erklärvideo
Finalisieren und bereiten Sie Ihr Tutorial für die Verteilung vor. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exportoptionen im Seitenverhältnis, um Ihr Erklärvideo für verschiedene Plattformen anzupassen und komplexe Beschaffungsprozesse effektiv zu vereinfachen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Beschaffungsprozesse

Verwandeln Sie komplexe Beschaffungsprozesse in leicht verständliche und visuell ansprechende Erklärvideos, um komplexe Informationen für alle Auszubildenden zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Beschaffungstutorial-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videoerstellungstechnologie, um Ihr Text-zu-Video aus einem Skript zu konvertieren und die Produktionszeit drastisch zu verkürzen. Sie können detaillierte Beschulungsvideos effizient mit professionellen AI-Avataren und umfassenden Vorlagen und Szenen erstellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Beschaffungsleitfaden-Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Beschaffungsleitfaden-Videos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Darüber hinaus können Sie mehrsprachige Voiceovers, Untertitel und Größenanpassungen sowie Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um ein poliertes und zugängliches Endprodukt zu erhalten.

Kann HeyGen den Video-Produktionsworkflow für komplexe Beschaffungsprozesse automatisieren?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung durch Workflow-Automatisierung, sodass Sie komplexe Beschaffungsprozesse mühelos in ansprechende Schulungen verwandeln können. Die intuitive Plattform und die prompt-native Videoerstellungskapazitäten gewährleisten eine effiziente Produktion ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

Was macht HeyGens Erklärvideos effektiv für die Beschulung?

HeyGen ermöglicht die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos mit professionellen AI-Avataren und hochqualitativer Voiceover-Generierung. Diese Funktionen, kombiniert mit gebrauchsfertigen Vorlagen und Szenen, erzeugen fesselnde und effektive Erklärvideo-Inhalte für all Ihre Beschaffungsbedürfnisse.

