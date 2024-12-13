Erstellen Sie mühelos ansprechende Beschaffungstutorial-Videos
Verwandeln Sie komplexe Beschaffungsprozesse in ansprechende Schulungen mit professionellen AI-Avataren für effektives Lernen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in Beschaffungsabteilungen, das sie durch die erste Einrichtung und grundlegende Nutzung der neuen Beschaffungssoftware führt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und schrittweise sein, wobei ein professioneller AI-Avatar von HeyGen verwendet wird, um Aktionen zu demonstrieren und die Lernkurve zu vereinfachen, basierend auf gebrauchsfertigen Vorlagen und Szenen.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Beschulungsvideo für Beschaffungsanalysten und Entscheidungsträger, das sich auf wichtige Leistungsindikatoren konzentriert und animierte Datenvisualisierungen präsentiert. Der visuelle Stil muss dynamisch und datengetrieben sein, unterstützt von einer professionellen Erzählung und ergänzt durch HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges umfassendes Beschaffungstutorial-Video für alle Mitarbeiter, die am Einkauf beteiligt sind, und skizzieren Sie wichtige Compliance-Updates und neue Richtlinienänderungen. Der visuelle und akustische Stil sollte prägnant und autoritativ sein, um klare Informationen effizient durch HeyGens robuste Voiceover-Generierung zu liefern und eine genaue und konsistente Botschaft zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite der Beschulung.
Entwickeln Sie effizient zahlreiche Beschaffungstutorial-Videos, um ein globales Publikum mit konsistenten, hochwertigen Inhalten für weitreichendes Lernen zu erreichen.
Steigern Sie das Engagement in der Schulung.
Nutzen Sie die AI-Videoerstellung, um dynamische und interaktive Beschulungsvideos zu produzieren, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung effektiv steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Beschaffungstutorial-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videoerstellungstechnologie, um Ihr Text-zu-Video aus einem Skript zu konvertieren und die Produktionszeit drastisch zu verkürzen. Sie können detaillierte Beschulungsvideos effizient mit professionellen AI-Avataren und umfassenden Vorlagen und Szenen erstellen.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Beschaffungsleitfaden-Videos?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Beschaffungsleitfaden-Videos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Darüber hinaus können Sie mehrsprachige Voiceovers, Untertitel und Größenanpassungen sowie Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um ein poliertes und zugängliches Endprodukt zu erhalten.
Kann HeyGen den Video-Produktionsworkflow für komplexe Beschaffungsprozesse automatisieren?
Ja, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung durch Workflow-Automatisierung, sodass Sie komplexe Beschaffungsprozesse mühelos in ansprechende Schulungen verwandeln können. Die intuitive Plattform und die prompt-native Videoerstellungskapazitäten gewährleisten eine effiziente Produktion ohne umfangreiche technische Kenntnisse.
Was macht HeyGens Erklärvideos effektiv für die Beschulung?
HeyGen ermöglicht die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos mit professionellen AI-Avataren und hochqualitativer Voiceover-Generierung. Diese Funktionen, kombiniert mit gebrauchsfertigen Vorlagen und Szenen, erzeugen fesselnde und effektive Erklärvideo-Inhalte für all Ihre Beschaffungsbedürfnisse.