Erstellen Sie einfach ein Schulungsvideo zur Beschaffungspolitik

Optimieren Sie Ihre Beschaffungsstrategie mit überzeugenden AI-Schulungsvideos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für ansprechende, kosteneffiziente Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Schulungsvideo für mittlere Manager und Einkaufsagenten, das die Bedeutung von "Lieferantenbeziehungen" und Strategien für "kosteneffiziente Einkaufsentscheidungen" hervorhebt. Das Video sollte einen modernen, lebendigen visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und Hintergrundmusik nutzen, die durch automatisierte Untertitel/Untertitel leicht zugänglich gemacht werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie einen prägnanten 30-Sekunden-Schulungsclip, der sich auf den Schritt der "Rechnungsprüfung" im Beschaffungsmanagement für alle Mitglieder des Beschaffungsteams konzentriert. Der visuelle Ansatz sollte instruktiv sein, mit klaren Grafiken und einer einfachen Sprachübertragung, die leicht durch die Umwandlung eines detaillierten Skripts mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion produziert werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein motivierendes 75-Sekunden-"AI-Schulungsvideo" für alle Mitarbeiter im Einkauf, das die Einhaltung der Unternehmensbeschaffungsstrategie und deren Vorteile verstärkt. Der visuelle und akustische Stil sollte aufbauend und ansprechend sein und HeyGens Sprachübertragung nutzen, um eine konsistente und professionelle Erzählung zu bieten, die beim Publikum Anklang findet.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Schulungsvideo zur Beschaffungspolitik erstellt

Optimieren Sie das Verständnis Ihres Teams für Beschaffungsrichtlinien mit ansprechenden, AI-gestützten Videovorlagen, die konsistente Schulungen und verbesserte Compliance gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Entwerfen Sie den Inhalt Ihrer Beschaffungspolitik und wählen Sie einen "AI-Avatar" aus, um ihn zu präsentieren, und stellen Sie sicher, dass Ihre "Beschaffungsvideos" eine professionelle und konsistente Botschaft vermitteln.
2
Step 2
Verwenden Sie AI-gestützte Videovorlagen
Nutzen Sie "AI-gestützte Videovorlagen", um Ihre Schulung zu strukturieren und Ihr Branding für ein poliertes und professionelles Erscheinungsbild anzuwenden.
3
Step 3
Automatisieren Sie Untertitel für Klarheit
Automatisieren Sie einfach "Untertitel" für Ihr gesamtes Video, um sicherzustellen, dass jedes Detail der Richtlinie klar verstanden und für alle Teammitglieder zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulung
Finalisieren Sie Ihr "Schulungsvideo zur Beschaffungspolitik" und "exportieren" Sie es, bereit zur Verteilung in Ihrer Organisation, um das Verständnis und die Compliance zu erhöhen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Beschaffungsrichtlinien

Nutzen Sie AI-Videos, um komplexe Beschaffungsrichtlinien zu vereinfachen und komplexe Richtlinien in leicht verständliche und verbesserte Schulungsinhalte zu verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das Management und die Kommunikation der Beschaffungsstrategie optimieren?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, ihre Beschaffungsstrategie und Kommunikation zu verbessern, um bessere Lieferantenbeziehungen durch professionelle Beschaffungsprozessvideos zu fördern. Sie können komplexe Beschaffungsmanagementrichtlinien und -aktualisierungen effektiv mit AI-gestützter Videoproduktion vermitteln.

Kann HeyGen helfen, ansprechende AI-Schulungsvideos für Beschaffungsprozesse zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung ansprechender AI-Schulungsvideos, einschließlich umfassender Beschaffungsprozessvideos. Nutzen Sie AI-gestützte Videovorlagen und anpassbare AI-Avatare, um Schulungen zu vereinfachen und ein einheitliches Verständnis in Ihrem Team sicherzustellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um schnell ein Schulungsvideo zur Beschaffungspolitik zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ein Schulungsvideo zur Beschaffungspolitik zu erstellen, indem Sie Text-zu-Video aus einem Skript und eine Auswahl an AI-Avataren verwenden. Mit Funktionen wie automatisierten Untertiteln und professioneller Sprachübertragung können Sie effizient hochwertige Beschaffungsvideos produzieren.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger Beschaffungsvideos, wie z.B. für IT-Beschaffung oder Druckbeschaffung?

HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Beschaffungsvideos, wie z.B. für IT-Beschaffung oder Druckbeschaffung, durch vielseitige Videoproduktionsmöglichkeiten. Dies ermöglicht es Unternehmen, kosteneffiziente Einkaufsentscheidungen zu treffen, indem sie Richtlinien und Verfahren klar durch ansprechende visuelle Inhalte kommunizieren.

