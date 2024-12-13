2

Step 2

Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme

Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an 'AI-Avataren', um Ihre Power Automate-Konzepte zu präsentieren, wie die Erklärung der 'RPA-Fähigkeit' oder wie man 'Routineaufgaben automatisiert'. Nutzen Sie HeyGens robuste 'Voiceover-Generierung', um eine klare und professionelle Erzählung sicherzustellen, die komplexe Themen für Ihre Zuschauer leicht verständlich macht.