1

Step 1

Fügen Sie Ihr Skript ein und generieren Sie die Sprachübertragung

Beginnen Sie, indem Sie Ihren PostgreSQL-Tutorial-Inhalt einfügen. HeyGen's Sprachübertragungsfunktion wandelt Ihr Skript in natürlich klingende Sprache um und legt damit den Grundstein für Ihre Video-Lektion.