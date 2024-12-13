HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Anleitungsvideos, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben sowie einer umfangreichen Mediathek. Dies ermöglicht es Ihnen, visuell ansprechende Inhalte zu erstellen, die auf spezifische Praktiken im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder Gesundheitspläne zugeschnitten sind.