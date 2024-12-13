Erstellen Sie mühelos ein Patientenaufklärungsvideo

Steigern Sie die Gesundheitskompetenz und das Patientenengagement mit ansprechenden Formaten, unterstützt von HeyGens AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Aufklärungsvideo, das Jugendliche durch den Prozess der Grippeimpfung führt, Ängste abbaut und die Wichtigkeit erklärt. Visuell sollten saubere, illustrative Grafiken mit einer ruhigen, professionellen Erzählung und sanfter Hintergrundmusik kombiniert werden. Stellen Sie umfassende Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um wichtige Informationen einem breiteren Zielpublikum zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video, das Senioren dazu ermutigt, ihre tägliche Medikamenteneinnahme einzuhalten, und häufige Vergesslichkeit mit praktischen Tipps anspricht. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und einfühlsam sein, alltägliche Szenarien zeigen und eine freundliche, ermutigende Stimme verwenden. Dieses Video kann einfach erstellt werden, indem Sie Ihre eigenen Inhalte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion entwickeln, um die Produktion wichtiger Patientenaufklärung zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein informatives 50-sekündiges Video für vielbeschäftigte Berufstätige, das die Vorteile von regelmäßigem zügigem Gehen für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und Stressreduktion fördert. Verwenden Sie einen dynamischen, inspirierenden visuellen Ansatz mit optimistischer, motivierender Musik und einer prägnanten Erzählung, die umsetzbare Informationen vermittelt. Verbessern Sie Ihre individuellen Präsentationen und vereinfachen Sie die Videoproduktion, indem Sie mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen beginnen, um komplexe medizinische Themen zugänglich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Patientenaufklärungsvideo erstellt

Erstellen Sie wirkungsvolle, leicht verständliche Patientenaufklärungsvideos, die Patienten befähigen und die Gesundheitskompetenz verbessern, indem Sie intuitive Werkzeuge nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Storyboard
Skizzieren Sie Ihre Patientenaufklärungsinhalte unter Berücksichtigung Ihrer Zielgruppe und Gesundheitskompetenz. Entwickeln Sie ein klares Skript und Storyboard, um Ihre Videoproduktion zu leiten. Nutzen Sie Funktionen wie "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre schriftlichen Inhalte schnell in visuelle Erzählungen umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen und akustischen Elemente
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente und eine professionelle Stimme für Ihre Bildungsbotschaft. Nutzen Sie "AI-Avatare" und eine Vielzahl von Vorlagen, um überzeugende Patientengeschichten zu erstellen oder komplexe medizinische Themen zu erklären.
3
Step 3
Fügen Sie Zugänglichkeitsfunktionen hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video für alle Patienten zugänglich ist und das Verständnis für diverse Zielgruppen verbessert. Fügen Sie einfach "Untertitel/Captions" hinzu, um wichtige Informationen für hörgeschädigte Zuschauer bereitzustellen und zentrale Botschaften zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verteilung auf verschiedenen Plattformen vor. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihre Patientenaufklärungsvideos für Websites, soziale Medien oder individuelle Präsentationen in verschiedenen Sprachen anzupassen.

Anwendungsfälle

Erweitern Sie die Reichweite mit zugänglicher Bildung

Produzieren Sie Patientenaufklärungsvideos in verschiedenen Sprachen und Formaten, um die Zugänglichkeit für diverse Patientengruppen weltweit zu gewährleisten und die Gesundheitskompetenz zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Patientenaufklärungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Patientenaufklärungsvideos, indem es Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren verwandelt. Dies ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, mühelos eigene Inhalte zu erstellen, ohne komplexe Videoproduktion, und verbessert so das Patientenwissen erheblich.

Welche Funktionen bietet HeyGen für ansprechende Patientenaufklärung?

HeyGen bietet Funktionen, die darauf ausgelegt sind, ansprechende Formate für die Patientenaufklärung zu erstellen und eine hohe Gesundheitskompetenz sicherzustellen. Sie können das Verständnis mit AI-generierten Voiceovers in verschiedenen Sprachen verbessern und automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen, um ein breiteres Zielpublikum zu erreichen.

Ist HeyGen geeignet, um medizinische Aufklärungsvideos zu erstellen, die den HIPAA-Richtlinien entsprechen?

HeyGen unterstützt Gesundheitsdienstleister bei der Erstellung professioneller medizinischer Aufklärungsvideos. Während HeyGen keine geschützten Gesundheitsinformationen verarbeitet oder speichert, bietet es sichere Tools und Branding-Kontrollen, um Bildungsinhalte zu erstellen und zu exportieren, die mit den HIPAA-konformen klinischen Arbeitsabläufen Ihrer Organisation übereinstimmen.

Kann ich Patientenaufklärungsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Patientenaufklärungsvideos einfach mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und individuellen Präsentationen anzupassen. Sie können verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte perfekt die Identität Ihrer Organisation widerspiegeln.

