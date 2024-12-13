Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, komplexe Themen zur Passwortsicherheit in leicht verdauliche Segmente zu zerlegen. Funktionen wie mehrsprachige Voiceovers und umfassende Vorlagen helfen Ihnen, die Bedeutung eines Passwortmanagers, der Zwei-Faktor-Authentifizierung und warum Sie dasselbe Passwort nicht wiederverwenden sollten, zu erklären, um gefährdete Konten sicher zu halten.