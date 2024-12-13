Wie man ein Partner-Onboarding-Trainingsvideo mit AI erstellt

Erstellen Sie effektive Partner-Onboarding-Videos schnell mit unserer intuitiven Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine schnelle Partnerbereitschaft sicherzustellen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Vertriebs- und Supportteams neuer Partner, das wichtige Produktmerkmale und häufige Kundenszenarien demonstriert. Verwenden Sie einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Ansatz mit einer freundlichen, informativen Stimme. Dieses Onboarding-Video kann einfach erstellt werden, indem Sie Ihr Skript direkt in ein Video umwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Trainingsvideo für unser globales Partnernetzwerk, das komplexe Compliance-Verfahren und Best Practices detailliert beschreibt. Streben Sie einen modernen, grafisch reichen visuellen Stil an, ergänzt durch eine selbstbewusste und autoritative Stimme. Stellen Sie Klarheit in verschiedenen Regionen sicher, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung für einfache Lokalisierung nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das die Vorteile einer Partnerschaft für potenzielle Partner aufzeigt und die Unterstützung und Ressourcen hervorhebt, die zur Verfügung stehen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und energiegeladen sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer prägnanten, fesselnden Erzählung. Stellen Sie diesen Inhalt schnell zusammen, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um Ihren Partner-Onboarding-Videoerstellungsprozess zu starten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Partner-Onboarding-Trainingsvideo erstellt

Vereinfachen Sie Ihren Partner-Onboarding-Prozess mit ansprechenden, AI-gestützten Trainingsvideos. Erstellen Sie schnell professionelle Inhalte, die neue Vertriebspartner auf den Erfolg vorbereiten.

1
Step 1
Erstellen aus Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Trainingsskript in HeyGen einfügen. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre Inhalte sofort in ein dynamisches Video umzuwandeln, was den Prozess der Erstellung ansprechender Partner-Onboarding-Videos mühelos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer "AI-Avatare", um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Ausdruck an, um Ihre Marke perfekt zu repräsentieren und neue Vertriebspartner effektiv zu begeistern.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Barrierefreiheitsfunktionen
Steigern Sie Klarheit und Inklusivität, indem Sie automatische "Untertitel/Caption" für Ihr Video aktivieren. Sie können auch Hintergrundmusik, Stockmedien oder Ihre Markenassets hinzufügen, um Ihr Training ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Partner-Onboarding-Trainingsvideo perfekt ist, nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es in Ihrem gewünschten Format und in der gewünschten Qualität herunterzuladen. Ihr professionelles Trainingsvideo ist nun bereit, mit Ihren neuen Vertriebspartnern über jedes LMS oder jede Plattform geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Vereinfachen Sie komplexe Partnerinformationen

Übersetzen Sie komplexe Produktdetails und Prozesse in leicht verständliche Videoinhalte für Partner.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von Partner-Onboarding-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ein Partner-Onboarding-Trainingsvideo zu erstellen, indem Sie fortschrittliche AI-Avatare und die Umwandlung von Text-zu-Video aus Skript nutzen, wodurch komplexe Produktionsschritte entfallen. Unsere intuitive Plattform fungiert als effizienter AI-Videoersteller und rationalisiert Ihren Content-Erstellungsprozess für alle Trainingsvideos.

Kann HeyGen bei mehrsprachigen Trainingsvideos für globale Partner helfen?

Ja, HeyGen unterstützt vollumfänglich die Erstellung mehrsprachiger Trainingsvideos durch fortschrittliche AI-Voiceovers und automatische Untertitelgenerierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Videos neue Vertriebspartner weltweit effektiv erreichen und zugängliche und inklusive Inhalte bieten.

Wie kann ich die Markenkonsistenz in meinen Partner-Onboarding-Videos mit HeyGen sicherstellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Partner-Onboarding-Videos zu integrieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Videovorlagen und den leistungsstarken Videoeditor, um eine konsistente und professionelle Markenidentität in all Ihren Trainingsvideos zu wahren.

Welche Art von Medieninhalten kann ich in meine von HeyGen unterstützten Partner-Trainingsvideos integrieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Trainingsvideos durch die Integration verschiedener Medien zu bereichern, einschließlich Stockmaterial aus unserer umfangreichen Bibliothek, Ihrer eigenen hochgeladenen Assets oder sogar Bildschirmaufnahmen. Diese Flexibilität befähigt Sie, ein umfassendes Partner-Onboarding-Trainingsvideo zu erstellen, das dynamisch und hochinformativ für Ihre neuen Partner ist.

