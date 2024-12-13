HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Trainingsvideos durch die Integration verschiedener Medien zu bereichern, einschließlich Stockmaterial aus unserer umfangreichen Bibliothek, Ihrer eigenen hochgeladenen Assets oder sogar Bildschirmaufnahmen. Diese Flexibilität befähigt Sie, ein umfassendes Partner-Onboarding-Trainingsvideo zu erstellen, das dynamisch und hochinformativ für Ihre neuen Partner ist.