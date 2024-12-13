4

Step 4

Exportieren und Teilen Sie Ihr Tutorial

Finalisieren Sie Ihr PagerDuty-Tutorial, indem Sie HeyGens Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis nutzen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Video in den optimalen Abmessungen für verschiedene Plattformen zu rendern, sodass Ihr Leitfaden zu PagerDuty AIOps oder Dienstkonfiguration bereit für die weitverbreitete Verbreitung ist.