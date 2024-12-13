HeyGen vereinfacht die Produktion von Schulungsinhalten für das Opsgenie-Vorfallmanagement, indem Sie klare Videos erstellen können, die erklären, wie "Vorfälle" gehandhabt oder "Benachrichtigungsregeln" konfiguriert werden. Seine Medienbibliothek und das Seitenverhältnis-Resizing unterstützen stellen sicher, dass Ihre Inhalte poliert und für verschiedene Plattformen innerhalb Ihrer ITSM-Strategie geeignet sind.