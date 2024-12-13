HeyGen ermöglicht die Erstellung klarer und ansprechender Videos zur öffentlichen Sicherheit über Kernkraftwerke, indem Funktionen wie das Ändern des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen und automatische Untertitel für breite Zugänglichkeit genutzt werden. Dies hilft sicherzustellen, dass wichtige Informationen effektiv ein breiteres Publikum erreichen, um die öffentliche Sicherheit zu fördern.