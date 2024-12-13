Erstellen Sie ein NetSuite-Tutorial-Video mit AI
Bieten Sie klares NetSuite-Anfängertraining. Konvertieren Sie Ihr Skript in professionelle, ansprechende Hilfsvideos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das zeigt, wie man NetSuite Saved Searches effektiv nutzt, um wertvolle Einblicke für SuiteAnalytics zu gewinnen. Dieses Video richtet sich an fortgeschrittene NetSuite-Nutzer und bietet einen datengetriebenen und informativen visuellen Stil, ergänzt durch präzisen Ton und die Verwendung von Untertiteln, um wichtige Schritte und Datenpunkte hervorzuheben.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Geschäftsleute, die die robusten Buchhaltungs- und Enterprise Resource Planning (ERP)-Funktionen von NetSuite evaluieren. Das Video sollte einen polierten und beruhigenden visuellen Stil annehmen, mit ruhiger Erzählung und der Integration relevanter Bilder aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Konzepte einfach zu veranschaulichen.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video für absolute Anfänger, das ein prägnantes NetSuite-Anfängertraining bietet, um spezifische Aufgaben wie das Eingeben eines neuen Kundenkontakts zu erledigen. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und zugänglich sein und den Benutzer Schritt für Schritt durch den Prozess führen, effizient generiert durch Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie mehr NetSuite-Kurse.
Entwickeln Sie schnell umfassende NetSuite-Kurse und Online-Trainings, um eine globale Zielgruppe von Lernenden zu erreichen.
Verbessern Sie das Engagement im NetSuite-Training.
Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung für NetSuite-Basics und fortgeschrittene Themen mit dynamischen, AI-gestützten Videoinhalten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von NetSuite-Basics-Videotutorials vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende NetSuite-Basics-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion komplexer NetSuite-Tutorial-Videos für verschiedene spezifische Aufgaben und Funktionen.
Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Produktion von NetSuite-Tutorial-Videos?
HeyGen beschleunigt die Erstellung von NetSuite-Tutorial-Videos mit seiner intuitiven Plattform, die AI-Avatare, Skript-zu-Video-Generierung und automatisierte Sprachsynthese bietet. Sie können auch Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell professionelle Hilfsvideos zu erstellen.
Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz für unsere NetSuite-Kursmaterialien zu wahren?
Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Ihre NetSuite-Kursvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Diese Professionalität erhöht die Glaubwürdigkeit Ihres NetSuite-Anfängertrainings und Enterprise Resource Planning (ERP)-Inhalts.
Wie unterstützt HeyGen detaillierte Erklärungen für NetSuite-spezifische Aufgaben wie Saved Searches?
HeyGen erleichtert klare Erklärungen für NetSuite-spezifische Aufgaben, einschließlich komplexer Themen wie NetSuite Saved Searches, indem es automatisch Untertitel für Ihre Videos generiert. Dies gewährleistet Zugänglichkeit und Verständnis für alle Lernenden, die sich mit Ihren NetSuite Applications Suite-Tutorials beschäftigen.