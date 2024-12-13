Erstellen Sie mühelos ein macOS-Trainingsvideo

Verwandeln Sie Ihr Skript in ein professionelles Lehrvideo mit dynamischen visuellen Elementen, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript nutzen.

465/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Fortgeschrittene macOS-Benutzer, die ihren Arbeitsablauf optimieren möchten, profitieren von diesem fesselnden 90-Sekunden-Video, das fortgeschrittene Produktivitätsfunktionen wie Mission Control und Spaces hervorhebt. Die Produktion erfordert dynamische Bildschirmaufnahmen mit animiertem Text auf dem Bildschirm, um wichtige Aktionen zu betonen, zusammen mit einer energiegeladenen Erzählung, die fachmännisch durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird. Dieses prägnante Training wird Benutzer für eine verbesserte Effizienz ausstatten.
Beispiel-Prompt 2
Für Kleinunternehmer ist ein professionelles 2-minütiges Lehrvideo unerlässlich, das effizient das Dateimanagement und die Organisation im macOS Finder demonstriert. Eine saubere und professionelle Ästhetik wird die visuelle und akustische Präsentation definieren, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten. Kritische Informationen werden durch HeyGens Untertitel/Captions weiter unterstützt, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Botschaft zu verstärken. Diese Ressource ist darauf ausgelegt, tägliche operative Aufgaben auf macOS zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Um Benutzer anzusprechen, die ihr macOS-Erlebnis personalisieren möchten, erstellen Sie ein visuell ansprechendes 45-Sekunden-Video, das verschiedene Systemeinstellungen und Anpassungsoptionen erklärt und Bewegungsgrafiken für dynamische visuelle Hinweise einbezieht. Dieser schnelle Leitfaden sollte schnelle Schnitte und fesselnde Demonstrationen enthalten, die alle in einem freundlichen und optimistischen Ton geliefert werden. Die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen wird eine polierte und attraktive Präsentation sicherstellen, die effektiv das Bedürfnis erfüllt, ein macOS-Trainingsvideo zur Anpassung zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein macOS-Trainingsvideo erstellt

Meistern Sie die Kunst, klare und effektive macOS-Trainingsvideos zu erstellen, die Ihr Publikum mühelos durch komplexe Aufgaben führen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Storyboard
Planen Sie Ihre Inhalte mit detaillierten Skripten und einem Storyboard. Sie können HeyGens Text-zu-Video aus Skript nutzen, um die Grundlage für Ihr Trainingsvideo zu legen.
2
Step 2
Nehmen Sie Ihren macOS-Bildschirm und die Sprachübertragung auf
Erfassen Sie präzise Aktionen auf Ihrem macOS-Bildschirm mit Bildschirmaufnahme-Software. Verbessern Sie Ihr Tutorial mit einer professionellen Sprachübertragung, die einfach mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt werden kann.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen und Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement, indem Sie animierten Text, Textfelder und Bewegungsgrafiken hinzufügen. HeyGens Untertitel/Captions-Funktion stellt sicher, dass Ihre Anweisungen zugänglich und leicht verständlich sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Trainingsvideo
Überprüfen Sie Ihr endgültiges Trainingsvideo mit Ihrer bevorzugten Videobearbeitungssoftware, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es im gewünschten Format für Ihr Publikum. HeyGen bietet verschiedene Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnell fesselnde Videoinhalte

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Kurzvideos oder Highlights aus Ihrem macOS-Training, ideal für kurze Lektionen oder Werbeinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von macOS-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller macOS-Trainingsvideos, indem es Skripte in dynamische Inhalte mit KI-Avataren und synthetischen Sprachübertragungen umwandelt. Sie können problemlos automatische Untertitel und Textfelder hinzufügen, wodurch die Notwendigkeit für komplexe Aufnahme- und Bearbeitungssoftware entfällt.

Bietet HeyGen Optionen für automatisierte Sprachübertragungen und dynamische Untertitel in Lehrvideos?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Sprachgenerierung aus Ihrem Skript, die es Ihnen ermöglicht, mühelos fesselnde Erzählungen zu erstellen. Es umfasst auch automatische Untertitel und die Möglichkeit, animierte Textfelder hinzuzufügen, um Ihre Lehrvideos für ein besseres Verständnis des Publikums zu verbessern.

Ist es möglich, umfassende Trainingsvideos zu erstellen, ohne einen Computerbildschirm aufnehmen zu müssen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Trainingsvideos direkt aus einem Skript zu erstellen, indem KI-Avatare und benutzerdefinierte Szenen genutzt werden. Dieser Ansatz umgeht die traditionelle Anforderung, einen Computerbildschirm aufzunehmen oder ein physisches Mikrofon zu verwenden, und vereinfacht Ihren Videoproduktionsprozess.

Welche wichtigen Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Trainingsinhalten?

HeyGen bietet intuitive Videobearbeitungsfunktionen innerhalb seiner Plattform, die es Ihnen ermöglichen, Trainingsvideos effektiv anzupassen. Sie können Vorlagen nutzen, Bewegungsgrafiken und Markenelemente hinzufügen und problemlos Textfelder integrieren, um Ihre Inhalte zu bereichern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo