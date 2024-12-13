Erstellen Sie ein LinkedIn-Werbevideo, das echte Ergebnisse liefert

Steigern Sie Ihre Markenbekanntheit und sammeln Sie qualifizierte Leads mit überzeugenden Videokampagnen, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges LinkedIn-Werbevideo, das speziell auf Marketingmanager und Geschäftsinhaber abzielt, die nach innovativen Strategien zur Lead-Generierung suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und freundlich sein, wobei ein AI-Avatar von HeyGen die wichtigsten Vorteile präsentiert, um Ihre LinkedIn Video Ads hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Sponsored Content-Stück für LinkedIn, das sich an Verkaufsteams und digitale Vermarkter richtet und den Fokus auf die Steigerung von Website-Konversionen legt. Verwenden Sie einen professionellen visuellen Stil mit wirkungsvollen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und nutzen Sie HeyGens Untertitel, um die Botschaft für ein beschäftigtes Publikum zu maximieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebhaftes 20-sekündiges LinkedIn-Werbevideo für potenzielle Kunden und Talent-Recruiter, das hohe Videoaufrufe und die Einhaltung von Werbespezifikationen betont. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell eine visuell ansprechende Sequenz mit schnellen Schnitten zusammenzustellen, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung effektiv hervorhebt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein LinkedIn-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie ansprechende Videoanzeigen für Ihr professionelles Publikum auf LinkedIn, steigern Sie die Markenbekanntheit und Konversionen mit den leistungsstarken Erstellungstools von HeyGen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Videoinhalt
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres überzeugenden Videos mit HeyGen. Nutzen Sie AI-Avatare oder generieren Sie Videos direkt aus einem Skript, um professionellen Inhalt zu produzieren, der auf Ihr LinkedIn-Publikum zugeschnitten ist und Ihr Ziel, ein LinkedIn-Werbevideo zu erstellen, erfüllt.
2
Step 2
Optimieren Sie für LinkedIn-Werbespezifikationen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video den Werbespezifikationen von LinkedIn entspricht. Nutzen Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen, um Ihr Video perfekt für den LinkedIn-Feed zu formatieren und die visuelle Wirkung und Compliance zu maximieren.
3
Step 3
Integrieren Sie Branding- und professionelle Elemente
Verbessern Sie die Professionalität Ihrer Anzeige, indem Sie Ihre Markenelemente integrieren. Verwenden Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Farben und andere visuelle Elemente hinzuzufügen, um Markenbewusstsein und Konsistenz in Ihrer Kampagne zu verstärken.
4
Step 4
Starten Sie Ihre Videokampagne
Sobald Ihr Video fertig ist, laden Sie es in den LinkedIn Campaign Manager hoch. Fügen Sie Untertitel hinzu, ein Schlüsselelement für Videokampagnen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft auch ohne Ton zugänglich und wirkungsvoll ist und Ihr professionelles Publikum effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Nutzen Sie Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische Videoanzeigen, bauen Sie Vertrauen auf und generieren Sie qualifizierte Leads auf LinkedIn mit authentischem Inhalt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines LinkedIn-Werbevideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ein professionelles LinkedIn-Werbevideo zu erstellen, indem Skripte in dynamische Videokampagnen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen verwandelt werden. Dies vereinfacht die Erstellung von ansprechendem Sponsored Content für Ihr professionelles Publikum.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Markenbekanntheit auf LinkedIn zu steigern?

HeyGen steigert die Markenbekanntheit durch anpassbare Vorlagen und Szenen, robuste Branding-Kontrollen für Ihr Logo und Ihre Farben sowie automatische Untertitel, um die Videoaufrufe zu maximieren. Diese Tools helfen sicherzustellen, dass Ihre LinkedIn Video Ads im Feed hervorstechen.

Kann HeyGen helfen, den ROI meiner LinkedIn-Video-Werbung zu verbessern?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihre Video-Werbeanstrengungen zu optimieren, indem es die effiziente Produktion hochwertiger Videokampagnen ermöglicht, die erheblich zur Lead-Generierung und zu Website-Konversionen beitragen können. Effektive LinkedIn Video Ads, die mit HeyGen erstellt wurden, können zu einem stärkeren ROI bei Videoanzeigen führen.

Unterstützt HeyGen spezifische Werbespezifikationen für LinkedIn?

Absolut, HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Videoinhalt den Werbespezifikationen von LinkedIn für verschiedene Platzierungen entspricht. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihren Kampagnen, professionell im LinkedIn-Feed zu erscheinen und effektiv über den Campaign Manager verwaltet zu werden.

