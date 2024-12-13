Erstellen Sie ganz einfach ein Lernvideo

Erstellen Sie überzeugende Bildungsvideos schneller mit HeyGens Text-zu-Video aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Schulungsvideo für neue Unternehmensmitarbeiter, das wesentliche Softwarefunktionen mit einem professionellen AI-Avatar und einem klaren, prägnanten Text-zu-Video-Skript vorstellt, um einen sauberen und modernen visuellen Stil für effektive Informationsspeicherung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine informative 30-Sekunden-Sprachlektion für visuelle Lerner, die grundlegende französische Phrasen mit dynamischen Visuals aus HeyGens Medienbibliothek und präzisen Untertiteln zur Verstärkung der Aussprache und Rechtschreibung lehrt, begleitet von beruhigendem, ermutigendem Audio.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 75-Sekunden-Bildungsvideo für angehende digitale Künstler, das fortgeschrittene Skizziertechniken mit schnellen visuellen Beispielen und mitreißender Hintergrundmusik zeigt, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für nahtloses Teilen auf mehreren Plattformen nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Lernvideo erstellt

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende Videolektionen, die Schüler fesseln und Lernergebnisse verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie die Erstellung Ihres Bildungsvideos, indem Sie aus einer Vielzahl von 'Vorlagen & Szenen' wählen oder Ihr Unterrichtsskript nahtlos in ein Video umwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Visuals und Audio hinzu
Füllen Sie Ihre Szenen mit überzeugenden Visuals aus der Medienbibliothek, integrieren Sie 'AI-Avatare', um Ihre Inhalte zu präsentieren, und generieren Sie natürlich klingende Sprachübertragungen für ein dynamisches Lernerlebnis.
3
Step 3
Passen Sie es für Ihre Marke und Ihr Publikum an
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)' für ein professionelles Erscheinungsbild anwenden und automatische Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Lernvideo
Finalisieren Sie Ihre Videolektion, indem Sie sicherstellen, dass sie das gewünschte Format mit 'Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis' erfüllt, und teilen Sie sie dann mit Ihren Schülern, um ein wirklich wirkungsvolles Lernvideo zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Visualisieren Sie komplexe Unterrichtsthemen

Verwandeln Sie abstrakte Konzepte oder historische Ereignisse in lebendige, verständliche Videolektionen mit AI-Erzählungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung eines Lernvideos für Lehrkräfte?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Bildungs-Videoersteller, der die Videoproduktion vereinfacht, indem er Text in Video mit realistischen AI-Avataren umwandelt. Sie können einfach eine Vorlage auswählen, Ihr Video anpassen und ansprechende Bildungsvideos ohne komplexe Bearbeitung erstellen.

Welche Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung, um Bildungsvideos mit HeyGen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Materialien mit umfangreichen Anpassungsoptionen zu erstellen. Sie können aus verschiedenen animierten Vorlagen wählen, Ihr Branding integrieren und eine Drag-and-Drop-Oberfläche nutzen, um jeden Aspekt Ihres Bildungsvideos zu personalisieren, sodass es perfekt zu Ihren Unterrichtsmaterialien passt.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Bildungs-Videoersteller?

HeyGen zeichnet sich als effizienter Bildungs-Videoersteller aus, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Dies ermöglicht eine schnelle Videoproduktion, indem Skripte schnell in professionelle Bildungsvideos umgewandelt werden, ideal für Lehrkräfte, die Videos effektiv in den Unterricht integrieren möchten.

Kann HeyGen unterschiedliche Bildungsbedürfnisse unterstützen, wie Sprachunterricht oder Barrierefreiheit?

Ja, HeyGen unterstützt unterschiedliche Bildungsbedürfnisse, indem es robuste Sprachgenerierung und automatische Untertitel bietet. Diese Funktionalität ist ideal für die Erstellung barrierefreier Bildungsvideos und besonders vorteilhaft für die Entwicklung ansprechender Sprachlektionen für ein globales Publikum.

