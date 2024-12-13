Erstellen Sie ein Launch-Werbevideo: Schnelle & Professionelle AI-Anzeigen
Erstellen Sie überzeugende Launch-Anzeigen, die Resonanz finden. Nutzen Sie die AI-Avatare von HeyGen, um Ihre Markenstory mühelos zum Leben zu erwecken.
Produzieren Sie ein professionelles 45-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Marketer richtet, die ihren kreativen Prozess optimieren möchten. Nutzen Sie eine der vorgefertigten Vorlagen und Szenen von HeyGen, um einen überzeugenden Produktvorteil zu präsentieren, mit einer klaren, korporativen visuellen Ästhetik und einer informativen, selbstbewussten Stimme, die die Einfachheit der Werbeerstellung hervorhebt.
Entwickeln Sie eine ansprechende 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die die Aufmerksamkeit von E-Commerce-Marken auf sich zieht, die schnelle Konversionen anstreben. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell überzeugende visuelle Inhalte und eine prägnante Botschaft zu erstellen, mit einem schnellen, trendigen visuellen Stil und einem energetischen, jugendlichen Soundtrack, um sofortige Aktionen zu fördern.
Gestalten Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Werbevideo für Agenturen und größere Unternehmen, das einen komplexen Service oder ein Konzept vorstellt, möglicherweise eine AI-Anzeige. Verwenden Sie die Voiceover-Generierung von HeyGen, um eine klare, autoritative Erzählung zu liefern, ergänzt durch einen anspruchsvollen, erzählerischen visuellen Ansatz mit filmischen Schnitten und inspirierender Hintergrundmusik, um Vertrauen und Autorität aufzubauen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Launch-Anzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende, leistungsstarke Werbevideos mit AI, um sicherzustellen, dass Ihre Produkteinführung sofortige Aufmerksamkeit erregt.
Zielgruppen in sozialen Medien ansprechen.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Videoanzeigen und Clips, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind, um die Reichweite Ihrer Einführung zu maximieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung von Videoanzeigen?
Der AI Video Ad Maker von HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Videoanzeigen mit intuitiven, AI-gestützten Tools und einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor. Sie können auf eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Avataren zurückgreifen, um Ihre kreative Vision schnell zum Leben zu erwecken und hochwertige Werbevideos zu produzieren.
Kann HeyGen bei der Erstellung von ansprechenden Launch-Werbevideos helfen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, ein Launch-Werbevideo zu erstellen, das durch Funktionen wie realistische AI-Avatare und dynamische Animationen hervorsticht. Sie können Musik einfach integrieren, Voiceovers generieren und einen überzeugenden Call-to-Action hinzufügen, um neue Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu bewerben.
Welche Art von AI-Anzeigen kann ich für soziale Medienplattformen mit HeyGen erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, vielfältige AI-Anzeigen zu erstellen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind, um Ihr Geschäft zu erweitern. Sie können wirkungsvolle Videoanzeigen aus Text erstellen, Untertitel hinzufügen und sie einfach an verschiedene Seitenverhältnisse anpassen, um maximale Reichweite und Engagement zu erzielen.
Wie kann ich meine Videovorlagen in HeyGen an meine Marke anpassen?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre ausgewählten Videovorlagen anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfach anwenden und die Medienbibliothek nutzen, um Videoanzeigen zu erstellen, die einzigartig für Sie sind.