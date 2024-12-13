HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre ausgewählten Videovorlagen anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfach anwenden und die Medienbibliothek nutzen, um Videoanzeigen zu erstellen, die einzigartig für Sie sind.