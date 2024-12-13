Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre Laborsicherheitsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild, das Ihre Marke stärkt und gleichzeitig wichtige Sicherheitsinformationen effektiv vermittelt.