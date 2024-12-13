Erstellen Sie ein Keynote-Demovideo in Minuten mit AI

Verwandeln Sie Ihre Präsentationen mühelos in ansprechende Schulungsvideos und Tutorials mit HeyGens Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Möchten Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für Unternehmens-L&D-Spezialisten erstellen, das komplexe Konzepte mit automatisch fortschreitenden Folien und einem ansprechenden professionellen Ton erklärt? Entwickeln Sie diesen Bildungsinhalt mit informativen visuellen Elementen, fröhlicher Hintergrundmusik und einem glaubwürdigen AI-Avatar, der von HeyGen betrieben wird, um die wichtigsten Lernpunkte effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein präzises 1,5-minütiges Video-Tutorial vor, das für Softwarebenutzer entwickelt wurde, die schnelle Anleitungen suchen, mit einem hellen und schrittweisen visuellen Ansatz und prägnantem Bildschirmtext. Verwandeln Sie Ihre detaillierten Textvorgaben in dynamische Videoinhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um sicherzustellen, dass eine freundliche Erzählung jeden Schritt für maximale Klarheit begleitet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges animiertes Video für Marketingfachleute, das Markenkonsistenz mit spezifischen Farben und Schriftarten sicherstellt, um ein Produktupdate anzukündigen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell visuell beeindruckende, moderne Grafiken mit einem eingängigen Soundtrack zu erstellen, die sofortige Aufmerksamkeit erregen und die Botschaft effizient vermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Keynote-Demovideo erstellt

Verwandeln Sie Ihre statischen Präsentationen in dynamische Demovideos mit HeyGens intuitiver Plattform. Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Keynote-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Keynote-Präsentationsskripts. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um sofort Ihr erstes Demomaterial aus Ihren Textvorgaben zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie eine ansprechende Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "Vorlagen & Szenen", um das perfekte Layout und den visuellen Stil für Ihr Keynote-Demo zu finden, und nutzen Sie unsere Live-Video-Vorlagen, um ein professionelles und poliertes Aussehen zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und Audioelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Demo, indem Sie "AI-Avatare" einbinden, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke an und lassen Sie Ihre animierten Videos wirklich hervorstechen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Erstellen Sie Ihr vollständiges "Video-Tutorial" mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sicherzustellen, dass es perfekt für jede Plattform formatiert ist und bereit für Ihr Publikum ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Promotion von Demovideos

Erstellen Sie schnell ansprechende kurze Videoclips aus Ihrem Keynote-Demo für eine einfache Verbreitung über soziale Medien und andere Plattformen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion ohne komplexe Animationssoftware?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Textvorgaben in professionelle Videos umwandelt und die Notwendigkeit traditioneller Animations- oder Videoschnittsoftware beseitigt. Unsere fortschrittlichen AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen es Ihnen, dynamische Inhalte effizient zu erstellen.

Kann ich animierte Videos mit den spezifischen Farben und Schriftarten meiner Marke personalisieren, indem ich HeyGen nutze?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre animierten Videos mit Ihren spezifischen Markenfarben und -schriftarten zu personalisieren. Sie können auch Live-Video-Vorlagen nutzen und anpassen, um Konsistenz in all Ihren Inhalten sicherzustellen.

Welche Arten von professionellen Inhalten, wie Schulungsvideos, kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen befähigt Sie, verschiedene professionelle Inhalte zu erstellen, einschließlich ansprechender Schulungsvideos und umfassender Video-Tutorials, mit AI-Avataren und realistischer Spracherzählung aus einfachen Textvorgaben. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Bildungskonzepte.

Unterstützt HeyGen Funktionen zur Erstellung eines professionellen Keynote-Demovideos?

Absolut. HeyGen bietet Funktionen, die perfekt für die Erstellung eines Keynote-Demovideos geeignet sind, sodass Sie Ihre Inhalte in Szenen strukturieren und einen professionellen Soundtrack hinzufügen können. Das robuste Szenenmanagement und die Untertitelgenerierung sorgen für einen reibungslosen, ansprechenden Präsentationsfluss.

