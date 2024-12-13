1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar

Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Skripts für das Kafka-Tutorial. Fügen Sie Ihren Text in HeyGen ein und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Inhalt zu präsentieren und Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln.