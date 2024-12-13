4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihr Video

Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie alle Elemente überprüfen und sicherstellen, dass Ihre Botschaft klar ist. Verwenden Sie HeyGens "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihr fertiges "Video" im optimalen Format für verschiedene Plattformen vorzubereiten, bereit zur Bildung und Information.