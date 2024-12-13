Erstellen Sie ein How-To-Video: Fesselnde Tutorials gestalten

Erstellen Sie schnell überzeugende Videotutorials aus Ihrem Skript und machen Sie komplexe Themen für Ihr Publikum mit Text-zu-Video einfach verständlich.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Haben Sie Schwierigkeiten, "hochwertige Videos" in Ihren "Videobearbeitungsprojekten" zu erzielen? Erstellen Sie ein dynamisches 1,5-minütiges Anleitungsvideo für angehende Content-Ersteller, indem Sie einen professionellen AI-Avatar von HeyGen einsetzen, der fesselnde Tipps gibt, unterstützt durch visuell ansprechende Beispiele, die verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen. Die Produktion sollte einen modernen und hochpolierten visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, um kreative Exzellenz zu inspirieren und effektive Techniken zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 2-minütiges "Instruktionsvideo" für Pädagogen und Trainer, das zeigt, wie man eine Nischenanwendung effektiv nutzt, die detaillierte "Bildschirmaufnahmen" erfordert. Das Video sollte einen ruhigen, autoritativen visuellen Stil annehmen, der die Softwareoberfläche klar zeigt, während eine generierte Voiceover-Erzählung, erstellt mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, präzise Erklärungen liefert. Integrieren Sie relevantes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein flottes 1-minütiges "Videotutorial" für Technikbegeisterte, das eine komplexe Funktion in einem fortschrittlichen "KI-gestützten Tool" erklärt. Dieses Video benötigt einen eleganten, energetischen visuellen Stil, der schnelle Schnitte und Motion Graphics einsetzt, begleitet von einem peppigen Hintergrundtrack und einer klaren, prägnanten AI-Avatar-Erzählung. Stellen Sie eine breite Plattformkompatibilität sicher, indem Sie HeyGens Aspect-Ratio-Resizing- und Exportfunktionen für eine optimale Ansicht auf allen Geräten nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein How-To-Video erstellt

Erstellen Sie mühelos fesselnde Instruktionsvideos mit KI-gestützten Tools, von der Skripterstellung bis zum finalen Export, und führen Sie Ihr Publikum Schritt für Schritt zum Erfolg.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Storyboard
Skizzieren Sie den Inhalt Ihres Instruktionsvideos klar. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um erste Szenen direkt aus Ihrem schriftlichen Leitfaden zu generieren.
2
Step 2
Nehmen Sie visuelle Inhalte auf oder generieren Sie sie
Erfassen Sie Bildschirmaufnahmen für Software-Demonstrationen oder nutzen Sie HeyGens "KI-Avatare", um Informationen mit professionellem On-Screen-Talent zu präsentieren.
3
Step 3
Bearbeiten und verbessern Sie Ihr Tutorial
Verfeinern Sie Ihr Videotutorial, indem Sie Voiceovers mit HeyGens "Voiceover-Generierung" hinzufügen und "Untertitel/Hinweise" einfügen, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
4
Step 4
Laden Sie Ihre Anleitung hoch und teilen Sie sie
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Video mit geeigneten "Aspect-Ratio-Resizing- und Exportoptionen" und laden Sie es dann auf Ihre gewünschten Plattformen, wie YouTube, hoch, um Ihr Publikum zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde soziale Tutorials erstellen

Erstellen Sie schnell fesselnde How-To-Videos und Clips, die für soziale Medien optimiert sind, um Engagement zu fördern und Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitungen einfach zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens KI-gestützter Video-Editor die Erstellung von Instruktionsvideos?

HeyGens intuitive Plattform nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools, um den gesamten Videobearbeitungsprozess für Instruktionsinhalte zu optimieren. Sie können ganz einfach ein hochwertiges Video aus einem einfachen Skript erstellen, indem Sie KI-Avatare und Voiceovers nutzen, um komplexe Schritt-für-Schritt-Anleitungen effizient zu erklären.

Kann ich ein hochwertiges How-To-Video ohne traditionelle Aufnahmegeräte mit HeyGen erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle, hochwertige How-To-Videos ohne traditionelle Aufnahmegeräte zu produzieren. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und unsere KI-Avatare können Ihre Botschaft mit natürlichen Voiceovers übermitteln, wodurch Kameras oder Mikrofone überflüssig werden.

Welche Rolle spielen Skripte und Vorlagen bei der Erstellung von Videotutorials mit HeyGen?

Skripte sind grundlegend für die Erstellung fesselnder Videotutorials mit HeyGen, da sie direkt den Text-zu-Video-Generierungsprozess antreiben. Unsere vielfältigen Vorlagen bieten auch einen strukturierten Ausgangspunkt und dienen effektiv als dynamisches Storyboard, um Ihre Inhalte effizient zu organisieren.

Wie unterstützt HeyGen das Veröffentlichen und Hochladen von Instruktionsvideos auf Plattformen wie YouTube?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Instruktionsvideos bereit für die Hauptsendezeit sind, indem es Funktionen wie Aspect-Ratio-Resizing und flexible Exportoptionen bietet. Dies macht es einfach, Ihre polierten, bearbeiteten Inhalte direkt auf Plattformen wie YouTube hochzuladen und so ein breiteres Publikum nahtlos zu erreichen.

