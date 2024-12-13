Ja, HeyGen befähigt jeden, ein IT-Helpdesk-Portal von Grund auf mit ansprechenden Videoinhalten zu erstellen, selbst ohne Programmierkenntnisse. Die intuitive Plattform und Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell professionelle Kurzvideos für Ihr Helpdesk-Ticketsystem zu produzieren, die eine klare Kommunikation für alle Benutzer ermöglichen.