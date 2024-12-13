Ja, HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel und Bildunterschriften für alle Ihre GraphQL-Videos, was die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum erheblich verbessert. Sie können auch einfach Seitenverhältnisse anpassen und Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihr Video mehr Lernende erreicht.