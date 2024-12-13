Nachdem Sie mit HeyGen ein "Google Slides Video" erstellt haben, können Sie flexible Exportoptionen nutzen, einschließlich verschiedener "Seitenverhältnisse" für Ihre "MP4-Videodateien". Dies stellt sicher, dass Ihr "Google Slides Video" perfekt formatiert ist, um es auf verschiedenen Plattformen zu teilen und sogar für "Offline-Ansicht".