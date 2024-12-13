Erstellen Sie ein Google Slides Video: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer vorhandenen Google Slides mit einem dynamischen 90-Sekunden-Werbevideo, das für Marketingteams und Content-Ersteller entwickelt wurde. Dieses fesselnde Stück zeigt, wie man einfach Videos aus Google Slides erstellt, und wird einen modernen visuellen Stil, nahtlose Szenenübergänge, benutzerdefinierte AI-Avatare und die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen verwenden, um Ihre Animationen zum Leben zu erwecken.
Für IT-Spezialisten und Geschäftsadministratoren wird dieses präzise 1-minütige Erklärvideo den technischen Prozess der Installation eines Add-ons veranschaulichen, um Ihre Präsentationen in eine kurze animierte Filmsequenz zu verwandeln. Mit einem technischen, schrittweisen visuellen Stil, klaren Bildschirmtexten und Hintergrundmusik hebt es HeyGens Untertitel/Beschriftungen und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen für eine effiziente Kommunikation hervor.
Verbessern Sie die interne Kommunikation und Schulungen für HR-Abteilungen und interne Kommunikatoren mit einem freundlichen, zugänglichen 2-minütigen Video, das für die Offline-Ansicht konzipiert ist. Dieses im Unternehmens-Casual-Stil gehaltene Stück wird leicht verständliche Visuals und eine einladende AI-Stimme bieten, um HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu demonstrieren, um die Teilbarkeit und Reichweite zu erhöhen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Google Slides Video erstellt

Verwandeln Sie Ihre Google Slides mit HeyGens leistungsstarken Tools in ansprechende Videos und erwecken Sie Ihre Präsentationen für ein dynamisches und teilbares Erlebnis zum Leben.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Inhalte aus
Beginnen Sie damit, die Kernaussagen Ihrer Präsentation zu skizzieren. Sie können Text aus Ihren Google Slides direkt in HeyGens Skripteditor einfügen, um die Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu nutzen. Dies stellt sicher, dass die Erzählung Ihres Videos mit Ihrer ursprünglichen Präsentation übereinstimmt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen wählen, die das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Google Slides ergänzen. Integrieren Sie das Erscheinungsbild Ihrer Marke, um Konsistenz in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Erzählung und AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Präsentation mit dynamischem Audio zum Leben. Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihrem Video mit personalisierter Erzählung einen professionellen und ansprechenden Touch zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre MP4-Videodatei
Schließen Sie Ihr Video ab, indem Sie die generierten Inhalte überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen an Timing oder Visuals vornehmen. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihre Präsentation als MP4-Videodatei herunterzuladen, bereit zum Teilen über Plattformen oder für die Offline-Ansicht.

Anwendungsfälle

Verbessern Sie das Unternehmens-Training

Verwandeln Sie statische Google Slides-Schulungsmaterialien in interaktive AI-Videos, um das Engagement und die Wissensspeicherung erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, meine Google Slides in ein professionelles Video zu konvertieren?

HeyGen vereinfacht den Prozess, um "Google Slides in Video zu konvertieren", indem Sie Ihre Inhalte importieren und "Präsentationen" in dynamische "MP4-Videodateien" umwandeln. Unsere Plattform macht es einfach, Ihre statischen Folien mit professionellem Videoausgang zum Leben zu erwecken.

Unterstützt HeyGen die Verbesserung meiner "Slides To Video" mit AI-gesteuerten Funktionen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre "Slides To Video" zu verbessern, indem Sie "AI-Avatare" integrieren und natürliche "Sprachüberlagerungen" direkt aus Ihrem Skript generieren. Sie können auch "Untertitel/Beschriftungen" hinzufügen, um maximale Reichweite und Engagement für Ihre neue "kurze animierte Filmsequenz" zu gewährleisten.

Kann ich die Identität meiner Marke beibehalten, wenn ich mit HeyGen "einfach Videos aus Google Slides erstelle"?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Sie "einfach Videos aus Google Slides erstellen" können, während Sie die Identität Ihrer Marke beibehalten. Unsere Plattform bietet robuste "Branding-Kontrollen", einschließlich Optionen für benutzerdefinierte Logos und Farben, sowie Zugriff auf eine "Medienbibliothek" und diverse "Vorlagendesigns", die Ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen.

Welche Exportmöglichkeiten bietet HeyGen für mein "Google Slides Video"?

Nachdem Sie mit HeyGen ein "Google Slides Video" erstellt haben, können Sie flexible Exportoptionen nutzen, einschließlich verschiedener "Seitenverhältnisse" für Ihre "MP4-Videodateien". Dies stellt sicher, dass Ihr "Google Slides Video" perfekt formatiert ist, um es auf verschiedenen Plattformen zu teilen und sogar für "Offline-Ansicht".

