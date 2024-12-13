Erstellen Sie ein Fundraising-Video, das Spenden steigert

Gestalten Sie eine emotionale Erzählung und steigern Sie Spenden mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Fundraising-Video, das darauf abzielt, Spenden für Ihre neueste Kampagne zu steigern, und präsentieren Sie einen klaren Handlungsaufruf. Dieses Video ist für ein breites Publikum potenzieller Spender gedacht und verwendet einen direkten und energetischen visuellen Stil mit auffälligen Textüberlagerungen und einem ermutigenden, optimistischen Audiotrack. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um eine prägnante Botschaft mit professionellem Schliff zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Fundraising-Video, das die greifbare Wirkung vergangener Spenden demonstriert, um die Beziehungen zu den Spendern zu stärken, indem gezeigt wird, wie ihre Beiträge einen Unterschied machen. Dieses informative Video sollte sich an bestehende Spender und Partner richten und einen warmen, wertschätzenden visuellen Stil mit realen Beispielen und einer beruhigenden, hoffnungsvollen Hintergrundmusik bieten. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions hinzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 40-sekündiges Video, um die Geschichte der Mission und des Engagements Ihrer gemeinnützigen Organisation zu erzählen und potenzielle neue Unterstützer über die wichtige Arbeit, die Sie leisten, aufzuklären. Dieses Video sollte ein allgemeines Publikum ansprechen und einen ansprechenden, leicht animierten visuellen Stil mit klaren Infografiken und einer freundlichen, informativen Erzählung verwenden. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um eine konsistente und klare Botschaft zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Fundraising-Video erstellt

Erstellen Sie wirkungsvolle Fundraising-Videos mit Leichtigkeit, indem Sie fesselndes Storytelling und kraftvolle visuelle Elemente nutzen, um mit Spendern in Kontakt zu treten und Ihre Sache zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Beginnen Sie mit der Skizzierung der Geschichte, die Sie erzählen möchten. Verwenden Sie "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre überzeugende Botschaft in einen ersten Videovorentwurf zu verwandeln, wobei der emotionale Einfluss und die Kernbotschaft Ihrer Sache im Vordergrund stehen.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente
Bereichern Sie Ihre Geschichte mit kraftvollen Bildern und Videoclips. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um relevante visuelle Elemente zu finden, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und die Mission Ihrer gemeinnützigen Organisation verstärken.
3
Step 3
Erzeugen Sie überzeugendes Audio
Verstärken Sie die Botschaft Ihres Videos mit klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um ein professionelles Voiceover zu erstellen, das Ihrer Fundraising-Geschichte Glaubwürdigkeit und emotionale Tiefe verleiht.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Bereiten Sie Ihr Video für die Verbreitung auf verschiedenen Plattformen vor. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Fundraising-Video für soziale Medienplattformen und andere Kanäle zu optimieren, damit es überall perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Wirkung Ihrer Mission mit Erfolgsgeschichten hervor

Produzieren Sie überzeugende Videos, die visuell die positive Wirkung von Spenden demonstrieren, Vertrauen fördern und kontinuierliche Unterstützung der Spender ermutigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Fundraising-Videos mit emotionaler Wirkung zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein Fundraising-Video zu erstellen, das durch die Umwandlung Ihres Skripts in ein Video mit AI-Avataren und lebensechten Voiceovers eine starke emotionale Erzählung schafft. Diese innovative Text-zu-Video-Fähigkeit stellt sicher, dass Ihr Storytelling maximale emotionale Wirkung erzielt, ohne komplexe Videoproduktion.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Videoproduktion für gemeinnützige Fundraising-Videos zu vereinfachen?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen, die die Videoproduktion vereinfachen, darunter intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitungstools, eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stock-Medien und anpassbare Vorlagen. Sie können leicht Untertitel hinzufügen und Voiceovers generieren, was die Erstellung von gemeinnützigen Fundraising-Videos effizient und professionell macht.

Kann ich Fundraising-Video-Vorlagen mit HeyGen für die spezifischen Bedürfnisse meiner gemeinnützigen Organisation personalisieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Personalisierung von Fundraising-Video-Vorlagen, sodass Sie die Branding-Elemente Ihrer gemeinnützigen Organisation wie Logos und spezifische Farben integrieren können. Sie können auch Szenen und AI-Avatare anpassen, um ein einzigartiges und wirkungsvolles Dankesvideo oder eine allgemeine Fundraising-Kampagne zu erstellen.

Unterstützt HeyGen vielfältiges Storytelling für Fundraising-Videos auf sozialen Medienplattformen?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung vielseitiger Videoinhalte für soziale Medienplattformen. Mit Funktionen wie der Anpassung des Seitenverhältnisses und einer Vielzahl von Video-Storytelling-Optionen können Sie effektiv Spenden generieren, indem Sie Ihre einzigartige Geschichte erzählen und Ihre Wirkung verschiedenen Zielgruppen durch Videoanzeigen und Social-Media-Marketing präsentieren.

