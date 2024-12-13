Erstellen Sie ein Finanzvideo: KI-gestützt & Professionell

Vereinfachen Sie komplexe Finanzthemen und bauen Sie Vertrauen auf. Erstellen Sie professionelle Finanzvideos mit KI-Avataren.

464/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Werbevideo, das sich an potenzielle vermögende Kunden richtet, die nach erfahrenen Finanzberatern suchen. Dieses Video sollte Vertrauen und Professionalität ausstrahlen, mit einem anspruchsvollen visuellen Stil und einem autoritativen AI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften vermittelt, ergänzt durch beruhigende Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Beratungsdienste mit einer konsistenten und überzeugenden Bildschirmpräsenz zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für soziale Medien, das "Tipps zur persönlichen Finanzplanung" zu effektiven Budgetierungstechniken für ein allgemeines Publikum bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit lebendigen Farben und mitreißender Musik, um maximale Aufmerksamkeit auf mobilen Geräten zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft weitreichend zugänglich ist, indem Sie automatisch Untertitel mit HeyGens Funktionalität generieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein innovatives 50-sekündiges Video, das ein neues Fintech-Produkt oder eine Dienstleistung einem technikaffinen Publikum vorstellt, das an Vermögensverwaltung interessiert ist. Die Ästhetik sollte modern und elegant sein, mit dynamischen Datenvisualisierungen und einem energetischen Soundtrack, um Innovation und Effizienz zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Marketinginitiative zusammenzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Finanzvideo erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Finanz-Erklärvideos mit KI-gestützten Tools. Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, professionelle Inhalte in nur wenigen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage für Finanzthemen oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Video von Grund auf zu erstellen, indem Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Videokreator nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und Ihr Skript hinzu
Fügen Sie Ihr Finanzskript ein und lassen Sie die KI es in eine ansprechende Voiceover-Erzählung umwandeln. Nutzen Sie die Medienbibliothek, um Ihre Botschaft mit relevanten visuellen und animierten Videoelementen zu verstärken.
3
Step 3
Passen Sie mit KI-Avataren und Branding an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren und eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz zu gewährleisten. Fügen Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr fertiges Finanzvideo mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit. Exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre Marketinginitiativen und Online-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie leistungsstarke Finanzvideoanzeigen

.

Produzieren Sie hochwertige, KI-gestützte Videoanzeigen in Minuten, um Finanzprodukte und -dienstleistungen effektiv zu vermarkten, die Lead-Generierung zu steigern und die Markenbekanntheit zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von professionellen Finanz-Erklärvideos vereinfachen?

HeyGens KI-gestützte Videoplattform ermöglicht es Finanzprofis, ansprechende Finanz-Erklärvideos einfach aus Text zu erstellen. Nutzen Sie KI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um polierte Inhalte für Finanzbildung oder Marketinginitiativen ohne komplexe Bearbeitung zu produzieren.

Welche Rolle spielt HeyGen in einer Video-Marketing-Strategie für Finanzdienstleistungen?

HeyGen befähigt Finanzberater und Unternehmen, ihre Video-Marketing-Strategie zu verbessern, indem sie effizient hochwertige Videoinhalte produzieren. Nutzen Sie individuelles Branding, vielfältige Voiceovers und einfaches Ändern des Seitenverhältnisses für konsistente und wirkungsvolle Marketinginitiativen in sozialen Medien.

Bietet HeyGen eine intuitive Möglichkeit, Finanzbildungsinhalte für Online-Zielgruppen zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Videokreator mit einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, der es einfach macht, ansprechende Finanzbildungs-Videos zu produzieren. Greifen Sie auf Stockmedien zu und integrieren Sie nahtlos Ihre eigenen Assets, um komplexe Finanzthemen effektiv für Online-Zuschauer zu erklären.

Kann HeyGen Finanzprofis helfen, personalisierte Videoinhalte zu erstellen, ohne vor der Kamera erscheinen zu müssen?

Absolut. HeyGens KI-gestützte Videoproduktion ermöglicht es Finanzprofis, personalisierte Finanzvideoinhalte mit realistischen KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies ermöglicht eine klare Kommunikation und den Aufbau von Vertrauen mit Kunden, alles aus einem einfachen Skript.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo