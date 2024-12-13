Erstellen Sie ein Figma-Demo-Video in Minuten

Produzieren Sie überzeugende, kurze Demo-Videos für Ihre Figma-Prototypen mit AI-Avataren und einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-Sekunden-Erklärungsvideo für Figma-Nutzer, das zeigt, wie man nahtlos "Videos in Prototypen" integriert, um die Interaktivität zu verbessern. Der visuelle Stil sollte sauber und detailliert sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen der Figma-Oberfläche, begleitet von einer ruhigen, instruktiven Stimme. Heben Sie HeyGens "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen" hervor, um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten, und führen Sie die Zuschauer an, wie man effektiv "mit Video prototypisiert" für überzeugende Benutzererlebnisse.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-Sekunden-Werbevideo, das ein hypothetisches neues Figma-Plugin vorstellt, das die Erstellung von "Demo-Videos" vereinfacht. Dieses Video richtet sich an fortgeschrittene Figma-Nutzer und Plugin-Entwickler und verwendet einen eleganten, energetischen visuellen Stil mit zeitgenössischer Hintergrundmusik und subtilen 3D-Grafiken. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell überzeugende visuelle Erzählungen zu erstellen, und integrieren Sie "AI-Avatare", um die Vorteile des Plugins zu präsentieren und letztendlich zu demonstrieren, wie einfach es ist, wirkungsvolle Inhalte "mit Figma" zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein freundliches 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Junior-UI/UX-Designer und Studenten, das Best Practices zur Erstellung optimierter Video-Assets innerhalb von Figma für die anschließende Verwendung in HeyGen bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte hell und ansprechend sein und eine klare, freundliche Stimme bieten, die die Benutzer durch den Prozess führt. Betonen Sie, wie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" benutzerdefinierte Assets ergänzen kann und zeigen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für eine perfekte Integration, um den Prozess der Vorbereitung von Videoinhalten zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Figma-Demo-Video erstellt

Erstellen Sie ansprechende kurze Demo-Videos für Ihre Figma-Prototypen mit HeyGens leistungsstarken Tools, um Ihre Designs interaktiv und professionell zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts und nutzen Sie HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion, um Ihre anfänglichen Videoinhalte zu erstellen. Dies verwandelt Ihren Text in dynamische Videoszenen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Verbessern Sie Ihr Demo, indem Sie aus HeyGens vielfältigen 'AI-Avataren' wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese Avatare verleihen Ihren kurzen Demo-Videos einen professionellen Touch, ohne dass eine Live-Aufnahme erforderlich ist.
3
Step 3
Exportieren und für Figma vorbereiten
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es aus HeyGen. Stellen Sie sicher, dass es im kompatiblen 'MP4-Format' vorliegt, um eine nahtlose Integration in Ihre Figma-Prototyp-Dateien zu gewährleisten. Sie können auch HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte' nutzen, um die Videodimensionen zu optimieren.
4
Step 4
Zu Ihrem Figma-Prototyp hinzufügen
Importieren Sie Ihr exportiertes MP4-Video in Ihre Figma-Datei. Integrieren Sie es in Ihren Prototyp und nutzen Sie Figmas integrierte 'Video-Interaktionen', um Autoplay, Schleifen oder andere interaktive Elemente einzurichten, die Ihr Design zum Leben erwecken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, effizient ein Figma-Demo-Video zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle kurze Demo-Videos für Figma schnell zu erstellen, indem Ihr Skript in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und natürlichen Voiceovers verwandelt wird, was Ihren kreativen Prozess vereinfacht.

Was ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung kurzer Demo-Videos mit HeyGen?

Um kurze Demo-Videos mit HeyGen zu erstellen, geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, wählen Sie eine Stimme aus, und HeyGen generiert Ihr Video. Sie können es dann mit Branding-Kontrollen verbessern, bevor Sie es für Ihren Figma-Prototyp exportieren.

Kann ich Videos bearbeiten und meine Demo-Videos mit HeyGens Tools anpassen?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Tools zum Bearbeiten und Anpassen Ihrer Demo-Videos. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen und Seitenverhältnisse anpassen, um perfekt zu den Anforderungen Ihres Prototyps zu passen.

Wie verbessern HeyGens Funktionen die Erstellung von Figma-Demo-Videos für Prototypen?

HeyGens Fähigkeiten verbessern die Erstellung von Figma-Demo-Videos erheblich, indem Sie hochwertige Videos im MP4-Format mit AI-Avataren und Voiceovers einfach generieren können. Dies macht Ihre Videos in Prototypen interaktiver und professioneller.

