Erstellen Sie mühelos ein ESG-Schulungsvideo mit AI

Verwandeln Sie komplexe ESG-Skripte in ansprechende Videolektionen für globale Compliance und Mitarbeiterverständnis mit Text-zu-Video aus Skript.

309/2000

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für ein globales Publikum, das schnelle Updates zum sozialen Aspekt von ESG benötigt, entwerfen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Microlearning-Modul. Dieses Video sollte prägnante, ansprechende Inhalte mit klaren, freundlichen visuellen und akustischen Elementen bieten, die schnell mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden, um universelle Resonanz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Ein essentielles 90-sekündiges detailliertes ESG-Berichts- und Compliance-Schulungsvideo wird für das Management und Compliance-Beauftragte benötigt. Um maximale Verständlichkeit und Einhaltung bei verschiedenen Teammitgliedern zu gewährleisten, sollte diese autoritative und zugängliche visuelle Präsentation HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie müssen schnell ein umfassendes 2-minütiges ESG-Schulungsvideo erstellen, das sich an verschiedene interne Abteilungen anpasst. Gestalten Sie ein ansprechendes und anpassungsfähiges Bildungsstück für HR- und Schulungsabteilungen, indem Sie diverse Videovorlagen für eine moderne Ästhetik nutzen und HeyGen's professionelle Sprachsynthese für hochwertige Audioinhalte im gesamten Video einsetzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein ESG-Schulungsvideo erstellt

Erstellen Sie mühelos überzeugende ESG-Schulungsvideos, indem Sie AI nutzen, um Ihr Team zu schulen und Unternehmensverantwortung effizient zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre ESG-Schulungsinhalte und fügen Sie dann Ihr Skript in die Plattform ein, um unseren leistungsstarken Text-zu-Video-Generator für eine schnelle Umwandlung zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und anpassbaren Szenen, um Ihre ESG-Botschaft effektiv zu vermitteln und Ihr globales Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Fügen Sie Branding & Voiceovers hinzu
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens wie Logos und Farben an. Steigern Sie das Engagement mit professioneller Sprachsynthese, einschließlich mehrsprachiger Optionen für eine breitere Reichweite.
4
Step 4
Exportieren & Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr ESG-Schulungsvideo und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis, bereit zur Bereitstellung als effektive Microlearning-Module.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe ESG-Themen

Machen Sie komplexe Umwelt-, Sozial- und Governance-Konzepte für alle Mitarbeiter leicht verständlich und nachvollziehbar durch klare AI-Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von ESG-Schulungsvideos?

HeyGen nutzt AI-gestützte Text-zu-Video-Generierung und fortschrittliche AI-Avatare, um die Produktion von ESG-Schulungsvideos zu vereinfachen. Dieser robuste AI-Video-Generator verwandelt Skripte in ansprechende Inhalte mit mehrsprachigen Voiceovers und Untertiteln/Captions, wodurch komplexe technische Aspekte für Ersteller zugänglich werden.

Kann ich ESG-Schulungsvideos für spezifische Marken- und Inhaltsbedürfnisse anpassen?

Absolut. HeyGen bietet diverse Videovorlagen und anpassbare Szenen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre ESG-Schulungsvideos präzise zu gestalten. Sie können Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Unternehmenskommunikationsstrategie übereinstimmen und Markenkonsistenz bewahren.

Was macht HeyGen zu einer effizienten Lösung für die Erstellung von ESG-Microlearning-Modulen?

HeyGen's AI-gestützter Text-zu-Video-Generator verwandelt geschriebene Skripte schnell in dynamische ESG-Microlearning-Module und steigert so die Effizienz erheblich. Diese Fähigkeit beschleunigt die Inhaltserstellung für Mitarbeiterengagement und Compliance-Schulungen und liefert ansprechende Inhalte ohne umfangreiche Produktionszeiten.

Wie kann HeyGen die Erstellung von ESG-Schulungen für ein globales Publikum unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein globales Publikum zu erreichen, indem umfassende Unterstützung für mehrsprachige Voiceovers und automatische Untertitel/Captions geboten wird. Dies stellt sicher, dass Ihre ESG-Schulungsvideos zugänglich und leicht verständlich in verschiedenen Regionen sind, was die Effektivität der Unternehmenskommunikation und Compliance-Schulungen weltweit verbessert.

