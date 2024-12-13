Erstellen Sie ein Epic-Trainingsvideo, das fesselt und bildet

Verwandeln Sie Ihr E-Learning mit fesselnden Trainingsvideos. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell instruktive Inhalte zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Video, das erfahrenen klinischen Nutzern schnelle Tipps und Tricks bietet, um ihre täglichen Epic-Aufgaben zu optimieren. Dieses fesselnde Training nutzt HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für lebendige visuelle Darstellungen und eine motivierende Sprachgenerierung, um zeitsparende Abkürzungen und bewährte Praktiken hervorzuheben.
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo für alle Gesundheitsfachkräfte zur Aufrechterhaltung einer HIPAA-konformen Dokumentation innerhalb von Epic. Diese klare, schrittweise Anleitung, verbessert durch HeyGens Vorlagen & Szenen und unterstützt durch präzise Untertitel, wird kritische Sicherheitsprotokolle auf ruhige, autoritative Weise verstärken.
Gestalten Sie ein modernes 45-sekündiges Video, das zeigt, wie Ärzte und Advanced Practice Providers SmartSets in Epic effektiv anpassen und nutzen können, um die Auftragseingabe zu optimieren und ein effizienteres Lernumfeld zu schaffen. Mit HeyGens AI-Avataren und Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis wird dieses saubere, informative Video klare Bildschirmaufnahmen mit einer freundlichen Stimme präsentieren.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Epic-Trainingsvideo erstellt

Vereinfachen Sie das Epic-Training für klinisches Personal mit fesselnden, produktspezifischen Anleitungsvideos, die das Lernen und die Effizienz auf freundliche, professionelle Weise verbessern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Gliederung
Gliedern Sie Ihren Epic-Prozess, identifizieren Sie wichtige Workflows und schreiben Sie ein klares, prägnantes Skript. Dies bereitet Ihre Inhalte für eine nahtlose Umwandlung mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion vor.
Step 2
Wählen Sie visuelle Darstellungen und Sprach-Talente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder generieren Sie eine benutzerdefinierte Sprachaufnahme, um Ihre Epic-Trainingsinhalte effektiv zu präsentieren und eine fesselnde und professionelle Darbietung für klinische Nutzer zu gewährleisten.
Step 3
Fügen Sie Epic-spezifische Details und Branding hinzu
Integrieren Sie produktspezifische Epic-Screenshots oder Bildschirmaufnahmen, um Ihre Punkte zu veranschaulichen. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation wie Logos und Farben an, um ein konsistentes Erscheinungsbild für Ihre Epic-Trainingsmaterialien zu gewährleisten.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie präzise Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern. Exportieren Sie schließlich Ihr fertiges Epic-Trainingsvideo im gewünschten Format und Seitenverhältnis für eine einfache Verteilung an Ihr klinisches Personal.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe medizinische Schulungen

Kommunizieren Sie komplexe Gesundheitskonzepte klar, verbessern Sie das Verständnis des klinischen Personals und verbessern Sie die Patientenergebnisse.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Epic-Trainingsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "Epic-Trainingsvideos" effizient zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, um ein "fesselndes Training" für "klinische Nutzer" und "klinisches Personal" zu gewährleisten.

Was macht HeyGen ideal für die Produktion schneller Epic-Trainingsmaterialien?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von "Epic-Trainingsmaterialien" mit seiner Text-zu-Video-Funktion, sodass Sie schnell "kurze und prägnante" "instruktive Videos" für "schnelle Tipps und Tricks" ohne komplexe Produktion entwickeln können.

Kann HeyGen bei der Erstellung zugänglicher Anleitungsvideos für klinisches Personal helfen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung zugänglicher "Anleitungsvideos" für "klinisches Personal" durch automatische Untertitel und diverse Sprachgenerierung, was das gesamte "Lernumfeld" für alle Nutzer, einschließlich "Ärzte" und anderes Gesundheitspersonal, verbessert.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Epic-Trainingsvideos?

HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung von "Epic-Trainingsvideos" durch robuste Branding-Kontrollen wie Logos und Farben sowie den Zugriff auf eine umfassende Medienbibliothek und verschiedene Vorlagen und Szenen, um konsistente organisatorische visuelle Darstellungen zu gewährleisten.

