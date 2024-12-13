Wie man einfach ein EHR-Trainingsvideo erstellt

Optimieren Sie die Produktion Ihres EHR-Trainingsvideos mit effizientem Text-zu-Video aus Skripten, um ansprechende Microlearning-Inhalte zu erstellen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Microlearning-Video für Verwaltungspersonal, das sich auf den schrittweisen Prozess der effizienten Terminplanung innerhalb der EHR-Plattform konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit Bildschirmaufnahmen, gepaart mit einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack, und HeyGen's Untertitel/Captions beinhalten, um die Zugänglichkeit und das Behalten zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video für verschreibende Praktiker, das den optimierten Workflow für eRx und Nachfüllanfragen erklärt. Verwenden Sie einen professionellen visuellen Stil mit dynamischem On-Screen-Text und ruhiger Hintergrundmusik, nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen für schnelle Inhaltserstellung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante medizinische Bilder.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einladendes 45-sekündiges Video, um Patienten in die Funktionen des Patientenportals einzuführen und die wichtigsten Vorteile wie den Zugang zu Telemedizin-Diensten hervorzuheben. Der visuelle Ansatz sollte einfach sein, mit leicht verständlichen Animationen und einer freundlichen Stimme, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Exportfunktion.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein EHR-Trainingsvideo erstellt

Erstellen Sie effizient überzeugende Microlearning-Videos für das Training von elektronischen Gesundheitsakten mit HeyGen's intuitiven Tools, um klare Kommunikation und Benutzerengagement sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Entwickeln Sie klare und prägnante Skripte, die EHR-Workflows und Schlüsselprozesse detailliert beschreiben. Nutzen Sie HeyGen's **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion, um Ihre EHR-Trainingsinhalte einfach in eine Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie Visuals und Avatare hinzu
Integrieren Sie Bildschirmaufnahmen Ihrer EHR-Plattform oder wählen Sie ansprechende **AI-Avatare**, um Informationen zu präsentieren und komplexe Prozesse für Ihr Publikum leicht nachvollziehbar zu machen.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Erzählungen
Wenden Sie lebensechte Erzählungen auf Ihr Video an, indem Sie die **Voiceover-Generierung** nutzen, um klare und konsistente Kommunikation für Ihre Microlearning-Videos sicherzustellen, ohne dass manuelle Aufnahmen erforderlich sind.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Passen Sie Ihr Trainingsvideo mit dem Logo und den Farben Ihrer Organisation an, indem Sie **Branding-Kontrollen** verwenden. Wählen Sie dann das gewünschte Seitenverhältnis und exportieren Sie Ihr poliertes Trainingsvideo für eine nahtlose Verteilung.

Maximieren Sie die Effektivität des EHR-Trainings

Nutzen Sie AI, um fesselnde EHR-Trainingsvideos zu produzieren, die das Engagement der Lernenden erhöhen und eine bessere Beibehaltung kritischer Informationen sicherstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von EHR-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung eines EHR-Trainingsvideos, indem es Nutzern ermöglicht, hochwertige Inhalte direkt aus Textskripten mit AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung zu erstellen. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Videoproduktion erforderlich sind.

Unterstützt HeyGen Bildschirmaufnahmen und Bearbeitung für detaillierte EHR-Plattform-Tutorials?

Ja, HeyGen integriert Funktionen für Bildschirmaufnahmen, die es Ihnen ermöglichen, präzise Interaktionen innerhalb jeder EHR-Plattform aufzuzeichnen. Diese Aufnahmen können dann nahtlos integriert und mit fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen für umfassende Trainingsvideos verbessert werden.

Welche Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen für EHR-Trainingsvideos, wie Untertitelung und Transkription?

HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und bietet Transkriptionsdienste für alle Ihre EHR-Trainingsvideos, um Barrierefreiheit und Compliance zu gewährleisten. Diese Funktion ermöglicht eine einfache Lokalisierung von Inhalten und verbessert das Verständnis für alle EHR-Nutzer.

Kann HeyGen bei der Entwicklung von Microlearning-Videos für spezifische EHR-Workflows wie das Patientenportal-Management helfen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung gezielter Microlearning-Videos, die spezifische EHR-Workflows ansprechen, wie das Management eines Patientenportals oder die Terminplanung. Dieser Ansatz gewährleistet effizientes und fokussiertes Training für klinisches Personal und EHR-Nutzer.

