3

Step 3

Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und passen Sie Szenen an

Integrieren Sie relevante Bildschirmaufnahmen, die zeigen, wie man 'eine Tabelle in DynamoDB erstellt', Diagramme oder Stockmaterial. Nutzen Sie Vorlagen & Szenen, um Ihre Inhalte zu arrangieren, und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Ihr Logo und Ihre Farben für ein professionelles Erscheinungsbild an.