HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette von Vertriebsschulungsinhalten zu produzieren, von Produkttutorials bis hin zu umfassenden Mitarbeiterschulungsvideos. Sie können Ihre Videos problemlos in verschiedenen Seitenverhältnissen für Plattformen wie einen YouTube-Kanal oder interne Schulungsportale exportieren, um eine konsistente Bereitstellung zu gewährleisten.