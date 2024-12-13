Erstellen Sie ein Rabatt-Werbevideo: Steigern Sie sofort den Umsatz
Erstellen Sie hochkonvertierende Kurzvideos für Ihre Marketingkampagnen mit HeyGens professionellen Vorlagen und Szenen, um Ihre Promotionen zu verstärken.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Werbevideo, das technikaffine Personen und Early Adopters anspricht und eine neue Produkteinführung mit einem Einführungsrabatt hervorhebt. Verwenden Sie eine elegante, minimalistische visuelle Ästhetik mit animierten Grafiken und professioneller Musik, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Vorteile und Rabattdetails präsentiert, um eine überzeugende Reihe von Videoanzeigen zu schaffen.
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Werbevideo, um Kleinunternehmer und Freiberufler anzusprechen, indem Sie einen Service-Rabatt zusammen mit begeisterten Kundenbewertungen präsentieren. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und vertrauenswürdig sein, sodass Benutzer Ihr Video anpassen können, indem sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für passende B-Roll-Aufnahmen und klare, natürliche Erzählungen nutzen, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Anmeldungen zu fördern.
Produzieren Sie ein lebendiges 20-sekündiges Kurzvideo, das sich an preisbewusste Familien und Weihnachtseinkäufer richtet und ein großes saisonales Ausverkaufsereignis ankündigt. Verwenden Sie fette, festliche Visuals und feierliche Hintergrundmusik, die leicht aus verschiedenen Vorlagen erstellt werden können, und stellen Sie sicher, dass die Botschaft klar vermittelt wird, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für den schnellen Konsum auf verschiedenen Plattformen nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Werbevideos.
Nutzen Sie AI, um schnell wirkungsvolle Rabatt-Werbevideos zu produzieren und Ihre Marketingkampagnen für maximale Reichweite und Konversionen zu optimieren.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende Kurzvideos für soziale Medien, um Rabatte anzukündigen und sofort die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Werbevideos vereinfachen?
HeyGen dient als intuitiver AI-Promo-Video-Maker, mit dem Sie ganz einfach hochwertige Werbevideos mit AI-Avataren und einer umfangreichen Vorlagenbibliothek erstellen können. Sie können Ihr Video schnell aus einem Skript anpassen, um die Botschaft Ihrer Marke perfekt zu treffen.
Kann ich mit HeyGen ein überzeugendes Rabatt-Werbevideo erstellen?
Absolut. HeyGen bietet eine intuitive Plattform, auf der Sie in wenigen Minuten ein Rabatt-Werbevideo erstellen können. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, integrieren Sie Ihre eigenen oder Stock-Fotos und -Videos und fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu, um wirkungsvolle Kurzvideos für jede Marketingkampagne zu erstellen.
Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Videoanzeigen?
HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen, um Ihre Videoanzeigen vollständig anzupassen. Sie können Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren, Untertitel hinzufügen und auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen, um Ihre Botschaft zu verstärken. Diese Funktionen helfen Ihnen, Videoanzeigen zu erstellen, die effektiv Konversionen fördern.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videoinhalten für soziale Medien?
Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung von Videoanzeigen und Werbevideoinhalten, die auf soziale Medien zugeschnitten sind. Passen Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach an und fügen Sie Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Kurzvideos optimal performen und Ihr Publikum auf verschiedenen Kanälen ansprechen.