Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung von Videoanzeigen und Werbevideoinhalten, die auf soziale Medien zugeschnitten sind. Passen Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach an und fügen Sie Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Kurzvideos optimal performen und Ihr Publikum auf verschiedenen Kanälen ansprechen.