Erstellen Sie ein Rabatt-Werbevideo: Steigern Sie sofort den Umsatz

Erstellen Sie hochkonvertierende Kurzvideos für Ihre Marketingkampagnen mit HeyGens professionellen Vorlagen und Szenen, um Ihre Promotionen zu verstärken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Werbevideo, das technikaffine Personen und Early Adopters anspricht und eine neue Produkteinführung mit einem Einführungsrabatt hervorhebt. Verwenden Sie eine elegante, minimalistische visuelle Ästhetik mit animierten Grafiken und professioneller Musik, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Vorteile und Rabattdetails präsentiert, um eine überzeugende Reihe von Videoanzeigen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Werbevideo, um Kleinunternehmer und Freiberufler anzusprechen, indem Sie einen Service-Rabatt zusammen mit begeisterten Kundenbewertungen präsentieren. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und vertrauenswürdig sein, sodass Benutzer Ihr Video anpassen können, indem sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für passende B-Roll-Aufnahmen und klare, natürliche Erzählungen nutzen, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Anmeldungen zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein lebendiges 20-sekündiges Kurzvideo, das sich an preisbewusste Familien und Weihnachtseinkäufer richtet und ein großes saisonales Ausverkaufsereignis ankündigt. Verwenden Sie fette, festliche Visuals und feierliche Hintergrundmusik, die leicht aus verschiedenen Vorlagen erstellt werden können, und stellen Sie sicher, dass die Botschaft klar vermittelt wird, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für den schnellen Konsum auf verschiedenen Plattformen nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Rabatt-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie mühelos überzeugende Rabatt-Werbevideos mit AI-gestützten Tools, um Interesse und Engagement für Ihre Promotionen zu wecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen und Szenen, die am besten zu Ihrem Rabattangebot und Ihrer Markenästhetik passen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre eigenen Produktbilder oder -videos hinzufügen oder unsere umfangreiche Medienbibliothek nach passenden Stockfotos und -videos durchsuchen, um Ihre Promotion hervorzuheben.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceovers
Erstellen Sie eine ansprechende Botschaft für Ihren Rabatt. Nutzen Sie die Voiceover-Generierungsfunktion, um eine überzeugende Erzählung hinzuzufügen, die Ihr Angebot und den Handlungsaufruf klar kommuniziert.
4
Step 4
Exportieren für soziale Medien
Finalisieren Sie Ihr Rabatt-Werbevideo und verwenden Sie Größenanpassung und Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren und ein poliertes Erscheinungsbild über alle Ihre Marketingkanäle hinweg zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenbewertungen

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die Promotionen Ihrer Marke auf, indem Sie mühelos ansprechende AI-Videos erstellen, die authentische Erfolgsgeschichten von Kunden hervorheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Werbevideos vereinfachen?

HeyGen dient als intuitiver AI-Promo-Video-Maker, mit dem Sie ganz einfach hochwertige Werbevideos mit AI-Avataren und einer umfangreichen Vorlagenbibliothek erstellen können. Sie können Ihr Video schnell aus einem Skript anpassen, um die Botschaft Ihrer Marke perfekt zu treffen.

Kann ich mit HeyGen ein überzeugendes Rabatt-Werbevideo erstellen?

Absolut. HeyGen bietet eine intuitive Plattform, auf der Sie in wenigen Minuten ein Rabatt-Werbevideo erstellen können. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, integrieren Sie Ihre eigenen oder Stock-Fotos und -Videos und fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu, um wirkungsvolle Kurzvideos für jede Marketingkampagne zu erstellen.

Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Videoanzeigen?

HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen, um Ihre Videoanzeigen vollständig anzupassen. Sie können Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren, Untertitel hinzufügen und auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen, um Ihre Botschaft zu verstärken. Diese Funktionen helfen Ihnen, Videoanzeigen zu erstellen, die effektiv Konversionen fördern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videoinhalten für soziale Medien?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung von Videoanzeigen und Werbevideoinhalten, die auf soziale Medien zugeschnitten sind. Passen Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach an und fügen Sie Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Kurzvideos optimal performen und Ihr Publikum auf verschiedenen Kanälen ansprechen.

