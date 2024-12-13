2

Step 2

Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme

Wählen Sie einen "AI-Avatar", um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln. Passen Sie die Stimme und das Erscheinungsbild an, um ein ansprechendes und professionelles Schulungsvideo zu erstellen, das von einem "AI-Videogenerator" unterstützt wird.