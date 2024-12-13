Erstellen Sie ein Demo-Video: Beeindruckende Produkt-Demos gestalten

Heben Sie Ihre Produkt-Demos mit professioneller Voiceover-Generierung hervor, um Ihre Botschaft klar und ansprechend zu machen.

447/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 1,5-minütiges Anleitungsvideo für globale Software-Nutzer, das die wichtigsten Funktionen eines Produktivitätstools demonstriert, indem dynamische Bildschirmaufnahmen und ein lebhaftes, erklärendes Voiceover verwendet werden. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit der wichtigen Ergänzung von automatisch generierten Untertiteln und Bildunterschriften durch HeyGen, um Zugänglichkeit und Klarheit für ein vielfältiges Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein einladendes 1-minütiges Produkt-Demo-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die neu in der Videoproduktion sind, und zeigt, wie mühelos sie Produkt-Demo-Videos für ihre Online-Dienste erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, indem HeyGens vorgefertigte Vorlagen und Szenen verwendet werden, um den Prozess zu vereinfachen, begleitet von einer freundlichen, ermutigenden Stimme, die sie durch jeden Schritt führt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 2,5-minütiges Demo-Video für Vertriebsteams von Unternehmen, die eine schnelle Inhaltserstellung für Kundenpräsentationen benötigen, mit Fokus auf eine neue B2B-Softwarelösung. Die visuelle Präsentation sollte autoritativ und datengetrieben sein, mit Texteinblendungen für wichtige Statistiken, die effizient zum Leben erweckt werden, indem ein umfassendes Skript direkt in ein Video umgewandelt wird, mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Demo-Video erstellt

Verwandeln Sie Ihre Produktmerkmale mühelos in ansprechende, professionelle Demo-Videos, die Ihr Publikum beeindrucken und konvertieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Produkt-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines klaren und prägnanten Skripts, das die wichtigsten Funktionen und Vorteile Ihres Produkts hervorhebt. Mit HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion bilden Ihre Worte die Grundlage Ihres überzeugenden Demos und sorgen von Anfang an für eine fokussierte Botschaft, um 'Produkt-Demo-Videos zu erstellen'.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Voiceover hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie dynamische visuelle Elemente und ein professionelles Voiceover hinzufügen. Nutzen Sie unsere 'AI-Voiceover'-Funktion, um Ihr Demo mit einer natürlich klingenden Stimme zu erzählen, die Ihr Produkt leicht verständlich und ansprechend für die Zuschauer macht.
3
Step 3
Generieren Sie Untertitel für Barrierefreiheit
Erhöhen Sie die Reichweite und das Verständnis, indem Sie automatisch 'Untertitel/Bildunterschriften' zu Ihrem Demo-Video hinzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich ist, einschließlich derjenigen, die ohne Ton oder in verschiedenen Umgebungen zuschauen, und vermittelt jedes Detail klar.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Demo
Schließen Sie Ihr Demo ab, indem Sie es als 'hochauflösendes Video' exportieren. Ihr poliertes Video ist nun bereit, über alle Ihre Marketingkanäle geteilt zu werden und einen professionellen und bleibenden Eindruck bei Ihren potenziellen Kunden zu hinterlassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Demo-Videoanzeigen

.

Entwickeln Sie effizient fesselnde Produkt-Demo-Videoanzeigen, die Konversionen fördern und Ihre Marketingwirkung maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie macht HeyGen das Erstellen von Produkt-Demo-Videos einfach und effizient?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle Produkt-Demo-Videos zu verwandeln, wodurch komplexe Videobearbeitung überflüssig wird. Sie können AI-Voiceover, AI-Avatare und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um effizient Untertitel und hochauflösende Videos zu erstellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung meines Produkt-Demo-Videos?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, einschließlich verschiedener Video-Vorlagen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie einer umfassenden Medienbibliothek. Sie können auch das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen leicht anpassen und hochauflösende Videos exportieren, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.

Wie können HeyGens AI-Voiceover und Avatare meine Produkt-Demo-Videos verbessern?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Voiceover-Generierung und realistische AI-Avatare, die es Ihnen ermöglichen, überzeugende Produkt-Demo-Videos zu erstellen, ohne Ihre eigene Stimme aufzunehmen oder auf dem Bildschirm zu erscheinen. Diese Technologie hilft, klare und professionelle Erzählungen mühelos zu liefern, was Zeit und Ressourcen spart.

Was macht HeyGen zu einem professionellen Videobearbeitungstool für Produkt-Demos?

HeyGen bietet ein professionelles Videobearbeitungstool mit einer Reihe von anpassbaren Video-Vorlagen und hochauflösenden Video-Exportmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Produkt-Demo-Videos poliert und wirkungsvoll sind. Dies macht sie ideal für soziale Medien, Anleitungsvideos oder jede professionelle Präsentation und hebt die Präsenz Ihrer Marke hervor.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo