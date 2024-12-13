HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild all Ihrer Datenschutz- und Compliance-Materialien, egal ob Sie Erklärvideos oder allgemeine Mitarbeiterschulungen erstellen.