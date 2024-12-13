Erstellen Sie ein Kunden-Onboarding-Schulungsvideo

Bieten Sie ein personalisiertes Erlebnis und senken Sie die Supportkosten mit ansprechenden Videos und einfacher Text-zu-Video-Umsetzung aus dem Skript.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo, das sich auf eine häufige Herausforderung konzentriert, der Nutzer gegenüberstehen, und demonstrieren Sie eine wichtige Produktfunktion, die diese löst. Präsentiert mit dynamischen Bildschirmaufnahmen und einem mitreißenden Hintergrundtrack, um durch automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges personalisiertes Erlebnisvideo, das einzelne neue Kunden zu einem Premium-Service willkommen heißt. Es soll eine warme Begrüßung und erste Schritte zum Erfolg bieten, indem ein ausdrucksstarker AI-Avatar für eine menschliche Note verwendet wird, kombiniert mit schnellen, klaren visuellen Hinweisen, um sie durch die erste Interaktion zu führen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges umfassendes Onboarding-Video für fortgeschrittene Nutzer, das spezifische Anwendungsfälle und Integrationen für eine komplexe Software detailliert beschreibt. Präsentiert mit einer polierten, professionellen Ästhetik unter Verwendung von HeyGens Vorlagen & Szenen für Markenkonsistenz, um die Kosten für den Kundensupport zu senken, indem häufige technische Anfragen proaktiv angesprochen werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Kunden-Onboarding-Schulungsvideo erstellt

Ermöglichen Sie neuen Nutzern ansprechende, personalisierte Schulungsvideos, die die Kundenbindung steigern und Supportanfragen erheblich reduzieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von "Vorlagen & Szenen" oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr ideales Kunden-Onboarding-Video zu skripten. Definieren Sie klare Ziele, um ein fokussiertes und effektives Tutorial zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende visuelle und akustische Inhalte
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Verbessern Sie Ihr Video mit Bildschirmaufnahmen, Text und überzeugenden Voiceovers, um wichtige Produktfunktionen zu demonstrieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Markenerlebnis an
Wenden Sie den einzigartigen Stil Ihres Unternehmens mit "Branding-Kontrollen" wie Logos, Farben und benutzerdefinierten Schriftarten an. Fügen Sie Untertitel hinzu und passen Sie visuelle Elemente an, um ein poliertes, professionelles und personalisiertes Erlebnis zu bieten.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um Ihr Schulungsvideo für verschiedene Plattformen anzupassen. Teilen Sie Ihr fertiges Kunden-Onboarding-Video über Ihr LMS, CRM oder Ihre Website, um die Kosten für den Kundensupport zu senken und die Bindung zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Professionelle Videoerstellung beschleunigen

Produzieren Sie schnell hochwertige, wirkungsvolle Videos, die eine konsistente und professionelle Botschaft für alle neuen Kunden gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Kunden-Onboarding-Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Kunden-Onboarding-Schulungsvideos mühelos zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Dies rationalisiert Ihren Videoerstellungsprozess und ermöglicht es Ihnen, sich auf effektive Kundenbindungsstrategien zu konzentrieren.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für personalisierte Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und natürliche AI-Voiceover, um hochgradig personalisierte Kunden-Onboarding-Videos zu erstellen. Sie können auch mehrsprachige Schulungsinhalte generieren und automatisch Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei einem vielfältigen globalen Publikum ankommt.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Steigerung der Effizienz bei der Produktion von Onboarding-Videos?

Absolut, HeyGen bietet eine robuste Auswahl an Videovorlagen und ermöglicht die nahtlose Integration von Bildschirmaufnahmen, um Produktfunktionen effektiv zu demonstrieren. Dieser Ansatz hilft, die Kosten für den Kundensupport zu senken, indem klare, konsistente Anleitungen bereitgestellt werden.

Kann HeyGen die Markenkonsistenz und Integration für meine Onboarding-Inhalte unterstützen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um ein konsistentes Markenerlebnis über alle Ihre Onboarding-Videos hinweg zu gewährleisten. Sie können Ihre Videos auch nahtlos mit LMS- und CRM-Systemen integrieren, um ein einheitliches und personalisiertes Erlebnis zu bieten.

