Erstellen Sie ein Conversion-Werbevideo, das Verkäufe steigert

Steigern Sie schnell Konversionen mit beeindruckenden Videoanzeigen, indem Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzen, um auf Social Media schnell Aufmerksamkeit zu erregen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges "Hochkonvertierendes Werbevideo" für E-Commerce-Marken, das sich auf Produktvorteile durch fesselndes "Storytelling" konzentriert. Ziel ist ein junges, aufstrebendes Publikum mit einem inspirierenden, lifestyle-orientierten visuellen Stil, einer warmen Farbpalette und subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare" und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um die Erzählung zum Leben zu erwecken und ein Transformationserlebnis zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 15-sekündiges "Werbevideo", das speziell darauf ausgelegt ist, "schnell Aufmerksamkeit zu erregen" für Social-Media-Marketer, die Gen Z ansprechen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell auffällig sein, mit fetten Textüberlagerungen und trendiger, energetischer Musik. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "Untertitel", um eine prägnante Botschaft zu liefern, die sofort Resonanz findet und schnelles Engagement fördert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges "Conversion-Werbevideo", das die Vielseitigkeit für Marketingagenturen hervorhebt, die vielfältige Kundenkampagnen erstellen. Diese Anzeige sollte einen professionellen, sauberen und polierten visuellen Stil mit sanften Übergängen und einer autoritativen Stimme präsentieren. Stellen Sie sicher, dass sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion demonstriert, um Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen und zu zeigen, wie "Videoanzeigen-Vorlagen" die Produktion vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Conversion-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie hochkonvertierende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen, mit leistungsstarken, intuitiven Tools.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus HeyGens vielfältiger Bibliothek von Videoanzeigen-Vorlagen oder entscheiden Sie sich für eine leere Leinwand. Gestalten Sie einen starken Einstieg, der die Aufmerksamkeit der Zuschauer schnell erfasst.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Kernbotschaft
Gestalten Sie Ihre Erzählung, indem Sie Text zu Videos hinzufügen und HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachüberlagerungen und fügen Sie klare Untertitel hinzu, um Ihren Wert effektiv zu kommunizieren.
3
Step 3
Integrieren Sie ansprechende Elemente
Verbessern Sie Ihre Anzeige, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen, um Markenkonsistenz sicherzustellen. Integrieren Sie einen überzeugenden Call to Action, um Ihr Publikum zur Konversion zu führen.
4
Step 4
Optimieren und exportieren
Bereiten Sie Ihr Video für verschiedene Kanäle vor, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte-Funktion nutzen. Optimieren Sie Ihre hochkonvertierenden Videoanzeigen für nahtloses Teilen über soziale Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Nutzen Sie Kundenreferenzen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen und höhere Konversionsraten zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, hochkonvertierende Videoanzeigen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochkonvertierende Videoanzeigen zu erstellen, indem es AI-Avatare und diverse Videoanzeigen-Vorlagen nutzt. Seine leistungsstarken Storytelling-Tools helfen Ihnen, schnell Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen effektiv zu steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Videoanzeigen?

Als umfassender Videoanzeigen-Ersteller bietet HeyGen einen intuitiven Online-Videoeditor mit Drag-and-Drop-Tools. Sie können einfach Text zu Videos hinzufügen, Animationen, Musik oder Sticker einfügen und vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um wirkungsvolle Anzeigen zu erstellen.

Kann HeyGen den Prozess zur Erstellung eines Conversion-Werbevideos für soziale Medien vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung eines Conversion-Werbevideos für soziale Medien erheblich. Sie können Videos aus Skripten mit Text-zu-Video generieren, Sprachgenerierung hinzufügen und einfach für verschiedene soziale Medienplattformen anpassen und exportieren.

Wie unterstützt HeyGen markenspezifische Anpassungen für Videoanzeigen?

HeyGen unterstützt starke Markenbekanntheit durch umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren. Sie können Ihre Botschaft auch mit benutzerdefinierten Untertiteln und Beschriftungen verstärken, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegeln.

