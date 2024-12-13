Mit HeyGen können Sie ganz einfach ein maßgeschneidertes Concierge-Tutorial-Video erstellen, indem Sie Ihr Skript schreiben und einen AI-Avatar auswählen. Unsere Plattform generiert dann das Video mit synchronisiertem Voiceover und Untertiteln, was es einfach macht, hochwertige Inhalte zu erstellen, die effektiv erklären, wie es gemacht werden kann.