Optimieren Sie die Mitarbeiterschulung und die Einhaltung von Arbeitsplatzrichtlinien mit AI-Avataren, indem Sie komplexe Richtlinien in ansprechende Online-Lernerfahrungen verwandeln.

Produzieren Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter als jährliche Auffrischung des Compliance-Trainings, das sich auf die wichtigsten Aspekte der Arbeitsplatz-Compliance und die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte elegant und professionell sein, mit einer Unternehmensästhetik, subtiler Hintergrundmusik und einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Dieses Video kann effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, um schriftliche Richtlinien in ansprechende Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Video für Teamleiter und Manager, das einen nuancierten Aspekt der beruflichen Ethik erforscht und als Diskussionsleitfaden in Teambesprechungen dient. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und zum Nachdenken anregend sein, möglicherweise mit abstrakten Grafiken oder symbolischen Bildern und einer ruhigen, reflektierenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um ein konsistentes und hochwertiges Audioerlebnis zu gewährleisten, das bei Führungskräften Anklang findet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter als Teil ihrer Einführungsschulung zum umfassenden Verhaltenskodex. Das Video sollte eine Infografik-Animationsstil annehmen, der die Bedeutung und den Umfang eines effektiven Verhaltenskodex-Trainings klar umreißt, begleitet von einer aufmunternden und ermutigenden Stimme. HeyGens umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen kann eine starke Grundlage für die schnelle Erstellung dieses Bildungsteils bieten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Bildungs-Video zum Verhaltenskodex erstellt

Entwickeln Sie mühelos ansprechende und effektive Compliance-Trainingsvideos, um sicherzustellen, dass Ihr Team die wesentlichen Unternehmensrichtlinien mit professionellen, AI-gestützten Inhalten versteht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie umfassende Inhalte, die Ihre Unternehmensrichtlinien und ethischen Dilemmata abdecken. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten, um Ihr schriftliches Material automatisch in ansprechende Videoszenen zu konvertieren und so die Grundlage für Ihre Compliance-Trainingsvideos zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Wählen Sie einen geeigneten AI-Avatar, der mit der professionellen Ethik und Markenidentität Ihres Unternehmens übereinstimmt. Dieser wird als Ihr ansprechender Gastgeber fungieren und Ihrem Bildungs-Video Klarheit und Konsistenz verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente einfügen und sicherstellen, dass es Ihre Marke widerspiegelt. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um eine konsistente Unternehmensidentität in Ihrem Video zur Einhaltung von Arbeitsplatzrichtlinien zu gewährleisten.
4
Step 4
Erstellen und Teilen
Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie das Video in Ihrem gewünschten Format generieren. Verwenden Sie Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Verhaltenskodex-Trainingsvideo für verschiedene Plattformen vorzubereiten und die Mitarbeiterschulung zugänglich und wirkungsvoll zu gestalten.

Anwendungsfälle

Fördern Sie eine positive ethische Kultur

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, die nicht nur über Compliance aufklären, sondern auch die Mitarbeiter inspirieren, Unternehmenswerte und ethische Standards zu wahren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Schulung zum Verhaltenskodex für Mitarbeiter vereinfachen?

HeyGen macht die Schulung zum Verhaltenskodex einfach, indem Sie Skripte in ansprechende Bildungs-Videos mit AI-Avataren und Sprachübertragungen umwandeln können. Dies vereinfacht die Erstellung wesentlicher Schulungsinhalte erheblich und sorgt für eine effektive Einhaltung der Arbeitsplatzrichtlinien durch modernes Online-Lernen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Bildungs-Videos?

HeyGen unterstützt Ihren kreativen Prozess mit AI-Avataren, Text-zu-Video-Konvertierung aus Skripten und robuster Sprachgenerierung, was die Produktion hochwertiger Bildungs-Videos mühelos macht. Sie können auch Vorlagen, Branding-Kontrollen und eine Medienbibliothek nutzen, um Ihre Inhalte zu verbessern.

Kann HeyGen helfen, Compliance-Trainingsvideos mit realistischen Szenarien zu produzieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Compliance-Trainingsvideos zu erstellen, indem Sie einfach benutzerdefinierten Text, Bilder und Videoclips integrieren, um realistische Szenarien und ethische Dilemmata zu veranschaulichen. Dies fördert eine bessere ethische Entscheidungsfindung und das Verständnis der Unternehmensrichtlinien.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für die Einhaltung von Arbeitsplatzrichtlinien?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für die Einhaltung von Arbeitsplatzrichtlinien, indem es wichtige Aufgaben wie die Generierung von Sprachübertragungen und Untertiteln aus Ihrem Skript automatisiert. Mit Branding-Kontrollen können Sie die Identität Ihres Unternehmens konsistent auf alle Schulungsvideos anwenden und so eine professionelle und kohärente Botschaft sicherstellen.

