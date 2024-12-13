HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für die Einhaltung von Arbeitsplatzrichtlinien, indem es wichtige Aufgaben wie die Generierung von Sprachübertragungen und Untertiteln aus Ihrem Skript automatisiert. Mit Branding-Kontrollen können Sie die Identität Ihres Unternehmens konsistent auf alle Schulungsvideos anwenden und so eine professionelle und kohärente Botschaft sicherstellen.