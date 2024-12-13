HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich, indem es Benutzern ermöglicht, Videos aus einem Skript zu generieren, AI-Avatare und eine Mediathek zu nutzen. Diese Effizienz hilft Organisationen, ihr eigenes Programm zu starten und unterstützt kostensparende Programme, indem schnell konsistente und informative Inhalte zur Schulung des Personals über chronische Erkrankungen produziert werden.