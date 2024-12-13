HeyGen unterstützt die Markenbildung Ihrer technischen Videos, indem es Ihnen ermöglicht, das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Farben und benutzerdefinierte Medien zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und Professionalität in all Ihren selbstgesteuerten Schulungsmaterialien, sei es für das Verständnis von Chaos Engineering oder für detaillierte CI/CD-Pipeline-Erklärungen. Mit HeyGen passt Ihr Bildungskonzept perfekt zu Ihrer Markenidentität.